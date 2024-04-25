Τα φτερά του Moulin Rouge, του παγκοσμίως διάσημου παρισινού καμπαρέ, έπεσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπως είπαν σήμερα πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από το κανάλι BFMTV και δήλωση εκπροσώπου της επιχείρησης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, δήλωσαν οι πυροσβέστες του Παρισιού, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος κατάρρευσης. Τα αίτια αυτής της πτώσης είναι προς το παρόν άγνωστα.

«Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη, έγινε μεταξύ 02:00 και 03:00 πμ, κανένας δεν τραυματίστηκε", είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης προσθέτοντας ότι το τελευταίο σόου της χθεσινής ημέρας είχε τελειώσει στη 01:15 πμ.

«Είναι η πρώτη φορά που συνέβη ένα τέτοιο ατύχημα από τη δημιουργία του, στις 6 Οκτωβρίου 1889», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η επιχείρηση, το οποίο «δεν έχει πληροφορίες» για την αιτία αυτού του ατυχήματος.

«Ευτυχώς, συνέβη μετά το κλείσιμο», πρόσθεσε η ίδια πηγή, αναφέροντας ότι «κάθε εβδομάδα, η τεχνική διεύθυνση του καμπαρέ ελέγχει τον μηχανισμό των φτερών του μύλου και δεν είχε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα».

Το μόνο σοβαρό ατύχημα που συνέβη στον "ναό του χορού κανκάν" ήταν μια πυρκαγιά, λόγω εργασιών το 1915, σύμφωνα με το καμπαρέ, εξαιτίας της οποίας χρειάστηκε να κλείσει για 9 χρόνια.

Το διάσημο καμπαρέ που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου της Μονμάρτρης, συνώνυμο με τις τρελές παριζιάνικες νύχτες μαζί με το Lido και τις χορεύτριες του καν καν, και μπροστά στο οποίο χιλιάδες επισκέπτες βγάζουν φωτογραφίες καθημερινά, θα γιορτάσει την 135η επέτειό του στις 6 Οκτωβρίου.

Το Moulin Rouge είναι ανοιχτό καθημερινά και παρουσιάζει δύο παραστάσεις κάθε βράδυ υποδεχόμενο στους χώρους του 850 επισκέπτες ή 600.000 ετησίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

