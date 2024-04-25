Οι συνεδριάσεις για το Brexit μεταξύ 2017 - 2019 ήταν συνεχείς και πολύωρες τόσο που ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κάπνιζε τόσο πολύ κατά τη διάρκειά τους που η τότε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι έχασε τη φωνή της, όπως αποκαλύπτει ένα νέο βιβλίο για το Brexit από βετεράνο πολιτικό δημοσιογράφο.

Το βιβλίο λέγεται "No Way Out" και το έχει γράψει ο πολιτικός σχολιαστής των Sunday Times, Tim Shipman ο οποίος εξιστορεί τις βασικές διαπραγματεύσεις και τις κοινοβουλευτικές διαμάχες για το Brexit.

Σύμφωνα με το Politico, στο βιβλίο, ο Shipman γράφει συγκεκριμένα, ότι ο Γούνκερ τον Μάρτιο του 2019 και κατά τη διάρκεια μιας τετράωρης συνάντησης στο Στρασβούργο με τη Μέι «κάπνιζε συνεχώς τσιγάρα, παρά τους κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν το κάπνισμα στα γραφεία».

Ο καπνός ήταν τόσο πολύς που έκλεισε ο λαιμός της Τερέζα Μέι με αποτέλεσμα να μη βγαίνει η φωνή της. Όμως, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου η Μέι ήταν «πολύ ευγενική για να παραπονεθεί» – παρά το γεγονός ότι ένας από τους βοηθούς της χαρακτήρισε ανώνυμα τον Γιούνκερ «αγενή».

Καθώς η Μέι προσπάθησε να «πουλήσει» την αναθεωρημένη συμφωνία στη Βουλή των Κοινοτήτων στη συνέχεια, η φωνή της άρχισε να χάνεται εμφανώς.

Το βιβλίο υποστηρίζει μάλιστα πώς οι κοινοβουλευτικές αρχές ανησυχούσαν για την υγεία της Μέι εκείνη την εποχή.

«Είχε κληθεί ένας γιατρός και οι αρχές της Βουλής των Κοινοτήτων ανησυχούσαν τόσο πολύ για την υγεία της Μέι που ο λοχίας [ένας αξιωματούχος των Κοινοτήτων] κατάρτισε ένα σχέδιο για να την απομακρύνει», γράφει ο Shipman.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε την παρουσίαση της αναθεωρημένης συμφωνίας από τη Μέι - που συμφωνήθηκε με τον Γιούνκερ - η Μέι ηττήθηκε με 149 ψήφους, παρά τις παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής που είχε εξασφαλίσει από την ΕΕ.

Μια εβδομάδα αργότερα είπε στο κόμμα της ότι «δεν θα ηγηθεί του Ηνωμένου Βασιλείου στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit», δηλώνοντας την πρόθεσή της να παραιτηθεί σύντομα. Έφυγε από το αξίωμα δύο μήνες αργότερα αφού το κόμμα της τερμάτισε 5ο στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αν δεν μπορεί καν να κόψει το κάπνισμα από κάποιον, δύσκολα θα πάρει κάτι περισσότερο από αυτόν», λέει ο Shipman για τη συνάντηση της Μέι με τον Γιούνκερ μεταφέροντας τα λόγια ενός συντηρητικού υπουργού που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

