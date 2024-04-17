Η βροχή ενός έτους που έπεσε μόλις σε 12 ώρες προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες στο Ντουμπάι την Τρίτη, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις.

Συγκλονιστικό βίντεο έδειξε την πίστα του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι - που πρόσφατα στέφθηκε το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο- να έχει καλυφθεί από το νερό και τα τεράστια αεροσκάφη να έχουν γίνει...υποβρύχια.

Το αεροδρόμιο διέκοψε τη λειτουργία του για σχεδόν μισή ώρα την Τρίτη. «Οι λειτουργίες συνεχίζουν να διαταράσσονται σημαντικά», επιβεβαίωσε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του. «Υπάρχουν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους πρόσβασης γύρω από το Ντουμπάι που οδηγούν στο αεροδρόμιο».

Heavy rains and Thunderstorms hit #UAE causing flooding in #Dubai. Cars are stuck the highways as a result#DubaiStorm pic.twitter.com/ijJPMRBwWZ — 99 attempts (@Itismourinho) April 17, 2024

Σχεδόν 4 ίντσες (100 χιλιοστά) βροχής έπεσαν σε διάστημα μόλις 12 ωρών την Τρίτη, σύμφωνα με τις καιρικές παρατηρήσεις στο αεροδρόμιο - περίπου ό,τι μετρά το Ντουμπάι σε έναν ολόκληρο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Η βροχή έπεσε τόσο δυνατά και τόσο γρήγορα που ορισμένοι οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους καθώς τα νερά της πλημμύρας αυξήθηκαν και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε νερό να τρέχει ορμητικά μέσα από ένα εμπορικό κέντρο της περιοχής και να πλημμυρίζει το ισόγειο των σπιτιών .

Τα εμβληματικά εμπορικά κέντρα Dubai Mall και Mall of the Emirates πλημμύρισαν, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αστραπές φάνηκαν να αναβοσβήνουν στον ουρανό, αγγίζοντας περιστασιακά την άκρη του Burj Khalifa, του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

Το κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δημοσίευσε στον λογαριασμό του X ότι οι βροχοπτώσεις ήταν ένα «εξαιρετικό» κλιματικό γεγονός. Αναμένονται ακόμη περισσότερες βροχές.

صور الرادار ثلاثية الأبعاد لحركة تكون السحب#أمطار #أمطار_الخير#المركز_الوطني_للأرصاد

3D Radar images of cloud formation over the area

#rain#national_Center_of_Meteorology pic.twitter.com/NBYkFL1Gsn — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 16, 2024

Οπως αναφέρει ο Guardian τα σχολεία σε όλα τα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά και σήμερα Τετάρτη ενώ η κυβέρνηση του Ντουμπάι επέκτεινε επίσης την εξ αποστάσεως εργασία για τους εργαζόμενους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.