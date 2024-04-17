Μια στις τρεις γυναίκες στο Βέλγιο έχει υποστεί κακοποίηση από τον σύντροφό της

Σχεδόν η μια στις τρεις γυναίκες στο Βέλγιο (το 31,3%) έχει πέσει θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της κάποια στιγμή στη ζωή της, αποκαλύπτει έκθεση των τριών περιφερειακών στατιστικών υπηρεσιών της χώρας, στοιχεία της οποίας δημοσιεύθηκαν στον βελγικό Τύπο.

Η έκθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης «έρευνας της ΕΕ για τη βία με βάση το φύλο» (EU GBV), που διενεργήθηκε σε 23 χώρες για την καλύτερη χαρτογράφηση της βίας κατά των γυναικών. Στο Βέλγιο, συμμετείχαν σχεδόν 5.500 πρόσωπα, ηλικίας μεταξύ 18 και 74 ετών – στην πλειονότητά τους γυναίκες.

«Με τον νέο Ποινικό Κώδικα, ενισχύσαμε τα μέτρα (...) και τις ποινές. Επιπλέον, τα νέα κέντρα φροντίδας (γυναικών που έχουν υποστεί) σεξουαλική βία είναι ζωτικής σημασίας», ενώ «η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και της σεξουαλικής βίας πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για το δικαστικό σύστημα», σημείωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου Πολ Βαν Τίγκελτ μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πλειονότητα των γυναικών θυμάτων βίας από τον σύντροφό τους ανέφερε ότι υπέστη ψυχολογική βία. Οι πιο συνηθισμένες μορφές ήταν ο εξευτελισμός και οι προσβολές. Ωστόσο, το 17,2% των θυμάτων ανέφερε επίσης ότι ο σύντροφός του το κλείδωσε κάπου, ή του απαγόρευσε να πάει στη δουλειά, σύμφωνα με την έρευνα – πρόκειται για το 5,2% του γενικού γυναικείου πληθυσμού στο Βέλγιο.

Επιπλέον, περίπου τέσσερα στα δέκα θύματα ψυχολογικής βίας ανέφεραν ότι την υφίστανται «συχνά» ή «διαρκώς».

Οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας από τον σύντροφό τους συχνά βιώνουν πολλαπλές μορφές βίας, υπέδειξε η έρευνα. Για το 93% των γυναικών θυμάτων βίας από σύντροφο, η σωματική βία συνοδεύτηκε από ψυχολογική βία. Το 69% των γυναικών που έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας βίωσε επίσης τόσο σωματική όσο και ψυχολογική βία.

Από όλες τις γυναίκες που ερωτήθηκαν, μια στις 13 είπε πως έχει πέσει θύμα σεξουαλικής βίας από σύντροφο. Η έκθεση υπολογίζει ότι σχεδόν 300.000 γυναίκες στο Βέλγιο έχουν υποστεί σεξουαλική βία από σύντροφο κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Όταν πρόκειται για βία εκτός σχέσης, περίπου η μια στις πέντε γυναίκες λέει ότι έχει πέσει θύμα τουλάχιστον μια φορά. Περίπου το 11,5% των Βελγίδων αναφέρει πως βίωσε κάποια μορφή σεξουαλικής βίας τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Το 5,4% έχει υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις βίας εκτός σχέσης, το θύμα γνωρίζει τον δράστη: είναι φίλος, μέλος της οικογένειας ή συνάδελφος. Σε περιπτώσεις σωματικής βίας, περίπου το 80% των γυναικών δήλωσε πως γνώριζε τουλάχιστον έναν από τους δράστες.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι γυναίκες σε κοινωνικά ευάλωτες θέσεις είναι πιο πιθανό να μετατραπούν σε θύματα ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό τους.

Το 74% των γυναικών στην έρευνα που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια απροσδόκητη δαπάνη 300 ευρώ, έχουν προβλήματα υγείας, ή αντιμετωπίζουν ανεργία για λόγους υγείας, υπέστη ψυχολογική βία από τον σύντροφό του κάποια στιγμή στη ζωή του.

Μεταξύ των γυναικών που εργάζονται, θα ήταν σε θέση να πληρώσουν απροσδόκητο έξοδο και είναι καλά στην υγεία τους, το ποσοστό είναι τρεις φορές χαμηλότερο: φθάνει το 24,8%.

Η ίδια τάση παρατηρείται επίσης στη σωματική και σεξουαλική βία. Για παράδειγμα, σχεδόν μια στις τέσσερις γυναίκες με αναπηρία ή μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας δήλωσε πως έχει πέσει θύμα σεξουαλικής βίας από τον σύντροφό του. Το ποσοστό αυτό είναι τέσσερις φορές υψηλότερο απ’ ό,τι στις εργαζόμενες γυναίκες.

Καταγράφονται επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ περιοχών. Στη Φλάνδρα, περίπου το 24,7% των γυναικών δηλώνει ότι έχει υποστεί βία από τον σύντροφό του, έναντι 33,7% στις Βρυξέλλες και 42,5% στη Βαλονία.

Όταν πρόκειται για σωματική ή σεξουαλική βία από μη σύντροφο, τα θύματα είναι σχεδόν διπλάσια στη Βαλονία (26,6%) και στις Βρυξέλλες (28,1%) απ’ ό,τι στη Φλάνδρα (13,2%).

Επίσης παίζει ρόλο η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των θυμάτων. Η έκθεση έδειξε ότι το ποσοστό των γυναικών που αντιμετωπίζουν δύσκολη οικονομική κατάσταση, προβλήματα υγείας ή ανεργία είναι πολύ υψηλότερο στη Βαλονία και τις Βρυξέλλες απ’ ό,τι στη Φλάνδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

