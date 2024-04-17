Της Αθηνάς Παπακώστα

Για τρίτη φορά σε τρεις ημέρες συνεδρίασε χθες το ανώτατο πολεμικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ εξετάζοντας τις επιλογές του έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν κατά του ισραηλινού εδάφους το περασμένο Σάββατο.

Η διεθνής κοινότητα παραμένει σε αναμονή της απάντησης του Ισραήλ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση καλούν σε αυτοσυγκράτηση τους Ισραηλινούς συμμάχους τους, ενώ προετοιμάζουν κυρώσεις. Ωστόσο, τις τελικές αποφάσεις θα λάβουν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ και ο Μπένι Γκαντς, πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου και μέλος του συμβουλίου.

Η απάντηση των Ισραηλινών μοιάζει με μονόδρομο.

Νωρίς το βράδυ της Τρίτης, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ξεκαθάρισαν ότι το Ιράν δεν θα μείνει ατιμώρητο. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, εξήγησε ότι «θα απαντήσουμε όταν και όπως εμείς επιλέξουμε».

Μία ημέρα νωρίτερα, είχε προηγηθεί ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου του Ισραήλ, Χέρτζι Χαλέβι, και είχε υποσχεθεί πως η επίθεση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ «θα απαντηθεί με μία απάντηση».

Ζητούμενο απομένει ποια θα είναι αυτή η απάντηση και πότε θα δοθεί. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ να κατέληξε σε συμφωνία για τη μορφή της επίθεσης και τον στόχο.

Κατά τους αναλυτές, μία επιλογή είναι η απευθείας επίθεση κατά του Ιράν. Μία δεύτερη επιλογή είναι η επίθεση κατά των αντιπροσώπων του.

Ειδικοί αναμένουν το Τελ Αβίβ να επιλέξει την πρώτη επιλογή ώστε το Ισραήλ εξαπολύοντας απευθείας επίθεση κατά του Ιράν να «ισοφαρίσει» την Τεχεράνη που έπραξε το ίδιο, για πρώτη φορά, το περασμένο Σάββατο.

Ζητούμενο όμως, επίσης, παραμένει πώς το Ισραήλ θα αντεπιτεθεί με τρόπο μεν αποτελεσματικό ώστε να δοθεί το μήνυμα που επιθυμεί στην Τεχεράνη, αλλά να μην πυροδοτήσει μία καταστροφική περαιτέρω ανάφλεξη στην περιοχή που θα συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής σε πόλεμο.

Στο τραπέζι των συζητήσεων είναι και ο χρόνος της επίθεσης.

Μέλη του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ, όπως ο Μπένι Γκαντς, ζητούν μία άμεση απάντηση.

Επιχείρημά τους είναι ότι το Ισραήλ οφείλει να αντιδράσει τώρα, όσο δηλαδή η μνήμη από τα αντίποινα του Ιράν παραμένει, ακόμη, νωπή.

Την ίδια στιγμή, η άλλη πλευρά εντός του πολεμικού συμβουλίου συνηγορεί υπέρ της διατήρησης των συμμάχων του Ισραήλ με το μέρος της χώρας και, επομένως, οφείλει, για την ώρα, να ακούσει τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Επιπλέον βασικό επιχείρημα αυτής της πλευράς είναι πως δεν υπήρξαν θύματα εν αντιθέσει με το χτύπημα στη Δαμασκό για το οποίο η Τεχεράνη κατηγορεί το Τελ Αβίβ.

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει διαμηνύσει, από την πρώτη στιγμή, πως, εάν δεχθεί επίθεση, θα απαντήσει.

Κατά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, τόνισε πως οποιαδήποτε ενέργεια κατά των συμφερόντων της χώρας του θα αντιμετωπιστεί με «σοβαρό, εκτεταμένο και οδυνηρό τρόπο» ενώ, συνομιλώντας, επίσης, τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν είπε πως η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για κλιμάκωση με τον πρόεδρο της Ρωσίας να τον προειδοποιεί για τις «καταστροφικές συνέπειες» για την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αλί Μπαγκερί Κανί, δήλωνε πως εάν υπάρξει απάντηση από πλευράς Ισραήλ, η αντεπίθεση της Τεχεράνης, αυτή τη φορά, δεν θα περιμένει επιπλέον 12 ημέρες αλλά θα είναι «θέμα δευτερολέπτων» και ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης παραμένει υψηλός.

Πηγή: skai.gr

