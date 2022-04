Βαρύ τίμημα σε έμψυχο δυναμικό και εξοπλισμό, με περιορισμένα εδαφικά κέρδη, πληρώνουν οι Ρώσοι στο Ντονμπάς, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, ενώ το Κίεβο, παρότι παραδέχεται ότι έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, κάνει λόγο για «κολοσσιαίες» ρωσικές απώλειες. Την ίδια στιγμή, παρά τις απειλές της Μόσχας, η Δύση συνεχίζει να ενισχύει την Ουκρανία με βαριά όπλα και άλλο εξοπλισμό καθώς και με περισσότερους πόρους.

Την ίδια στιγμή, χωρίς ξένους ηγέτες θα γιορτάσει φέτος η Ρωσία την Ημέρα της Νίκης κατά των Ναζί, στις 9 Μαΐου, η Ρωσία, τη στιγμή που ο πόλεμος καλά κρατεί, κι ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να επιδιώκει μια σημαντική, τουλάχιστον επικοινωνιακή, νίκη έως την ημερομηνία αυτή, με κίνδυνο (και) το Ντονμπάς να αποδειχθεί δυσεπίλυτος στρατιωτικός γρίφος.

«Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη έχουν περιοριστεί, και έχουν επιτευχθεί με σημαντικό κόστος»

«Λόγω της ισχυρής ουκρανικής αντίστασης, τα ρωσικά εδαφικά κέρδη έχουν περιοριστεί, και έχουν επιτευχθεί με σημαντικό κόστος για τις ρωσικές δυνάμεις» αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Η μάχη του Ντονμπάς παραμένει ο κύριος στρατηγικός στόχος της Ρωσίας προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της να εξασφαλίσει τον έλεγχο στο Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ τονίζεται.

Σε αυτές τις περιφέρειες οι μάχες ήταν ιδιαίτερα σκληρές γύρω από το Λισιτσάνσκ και το Σεβεροντονέτσκ, με μια απόπειρα προέλασης νότια από το Ιζιούμ προς το Σλοβιάνσκ.

Πεντάγωνο: Η ρωσική επιχείρηση στο Ντονμπάς προχωρά «αργά και άνισα»



Η ρωσική επιχείρηση στο Ντονμπάς, που προχωρά «αργά και άνισα» λόγω της σκληρής αντίστασης που προβάλλει ο ουκρανικός στρατός, έχει καθυστερήσει, με βάση το χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν αρχικά, υποστήριξε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου.



«Πιστεύουμε ότι έχουν καθυστερήσει (οι Ρώσοι) όσον αφορά αυτό που ήλπιζαν να πετύχουν στο Ντονμπάς», είπε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Έχουν καθυστερήσει αρκετές ημέρες», διευκρίνισε. «Απέχουν ακόμη πολύ από το να ενώσουν» τις δυνάμεις που μπήκαν στο ουκρανικό έδαφος από την περιοχή του Χαρκόβου, στα βόρεια του Ντονμπάς, με εκείνες που ήρθαν από τα νότια. Αυτός ήταν ένας στόχος του ρωσικού στρατού ώστε να αποκόψουν τις ουκρανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στη γραμμή του μετώπου, γύρω από τις αυτονομιστικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NRgC0XnO6B



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8qXLAsMFCd