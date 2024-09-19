Οι βομβητές άρχισαν να ηχούν λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι της Τρίτης στον Λίβανο, ειδοποιώντας τους πράκτορες της Χεζμπολάχ για ένα μήνυμα από την ηγεσία τους σε μια χορωδία από κουδουνίσματα και μελωδίες.

Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν οι ηγέτες της σιιτικής ομάδας. Τα μηνύματα είχαν σταλεί από τον εχθρό της Χεζμπολάχ και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρχισαν οι συσκευές να εκρήγνυνται προκαλώντας χάος και κραυγές πόνου και πανικού σε όλο τον Λίβανο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.700 τραυματίστηκαν. Μια δεύτερη επίθεση σημειώθηκε σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ την Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, όταν τα γουόκι-τάκι άρχισαν επίσης να εκρήγνυνται μυστηριωδώς με αποτέλεσμα ακόμα 20 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περίπου 450 να τραυματιστούν.

Το Ισραήλ ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε για το αν βρίσκεται εκείνο πίσω από τις επιθέσεις. Ωστόσο, 12 νυν και πρώην αξιωματούχοι της άμυνας και των πληροφοριών που ενημερώθηκαν για την επίθεση μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας τους στους New York Times και υποστήριξαν ότι οι Ισραηλινοί βρίσκονται από πίσω, περιγράφοντας την ως μια μακρά και περίπλοκη επιχείρηση.

Οι παγιδευμένοι βομβητές και τα γουόκι-τόκι αποτελούν την πιο πρόσφατη σύγκρουση για δεκαετίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ, είναι εδώ και καιρό ευάλωτες στις ισραηλινές επιθέσεις που χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνολογίες. Το 2020, για παράδειγμα, το Ισραήλ δολοφόνησε τον κορυφαίο πυρηνικό επιστήμονα του Ιράν χρησιμοποιώντας ένα ρομπότ υποβοηθούμενο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποία έλεγχαν εξ αποστάσεως μέσω δορυφόρου. Στο Λίβανο όμως, ο ηγέτης τους κατέληξε σε ένα συμπέρασμα: Αν το Ισραήλ κατευθύνεται προς τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, η Χεζμπολάχ θα κατέβαινε χαμηλά.

«Με ρωτάτε πού είναι ο πράκτορας», είπε ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στους οπαδούς του σε μια δημόσια τηλεοπτική ομιλία τον περασμένο Φεβρουάριο. «Σας λέω ότι το τηλέφωνο στα χέρια σας, στα χέρια της γυναίκας σας και στα χέρια των παιδιών σας, είναι ο πράκτορας. Θάψτε το. Βάλτε το σε ένα σιδερένιο κουτί και κλειδώστε το» τους παρακάλεσε ο Νασράλα.

Η Χεζμπολάχ πίεζε για χρόνια να επενδύσει αντ' αυτού σε βομβητές, οι οποίοι παρ' όλες τις περιορισμένες δυνατότητές τους θα μπορούσαν να λαμβάνουν δεδομένα χωρίς να δημοσιοποιούν την τοποθεσία ενός χρήστη ή άλλες πληροφορίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτή ήταν και η ευκαιρία για τους αξιωματούχους των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών την οποία δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη. Ακόμη και πριν ο Ναρσάλα αποφασίσει να επεκτείνει τη χρήση των βομβητών, το Ισραήλ είχε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας εταιρείας ως «μπροστινής» που θα παρουσιαζόταν ως διεθνής παραγωγός βομβητών.

Κατά τα φαινόμενα, η BAC Consulting ήταν μια εταιρεία με έδρα την Ουγγαρία που είχε συμβόλαιο για την παραγωγή των συσκευών για λογαριασμό μιας ταϊβανέζικης εταιρείας, της Gold Apollo. Στην πραγματικότητα, αποτελούσε μέρος του ισραηλινού σχεδίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματικούς των πληροφοριών που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση. Είπαν ότι τουλάχιστον δύο ακόμη εταιρείες δημιουργήθηκαν επίσης για να κρύψουν τις πραγματικές ταυτότητες των ανθρώπων που δημιούργησαν τους βομβητές όπως αποκάλυψαν αξιωματικοί των Ισραηλινών πληροφοριών στους New York Times.

Η BAC ανέλαβε πράγματι απλούς πελάτες, για τους οποίους παρήγαγε μια σειρά από απλούς βομβητές. Αλλά ο μόνος πελάτης που είχε πραγματικά σημασία για εκείνη ήταν η Χεζμπολάχ. Μόνο που για εκείνη οι βομβητές της δε θα ήταν συνηθισμένοι. Κατασκευασμένοι χωριστά, περιείχαν μπαταρίες δεμένες με το εκρηκτικό PETN, σύμφωνα με τρεις αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών.

Οι βομβητές ξεκίνησαν να αποστέλλονται στο Λίβανο το καλοκαίρι του 2022 σε μικρούς αριθμούς, αλλά η παραγωγή αυξήθηκε γρήγορα αφού ο Νασράλα ζήτησε από τους πολίτες να πετάξουν τα κινητά τηλέφωνα. Ο κ. Νασράλα όχι μόνο απαγόρευσε τα κινητά τηλέφωνα από συναντήσεις στελέχη της Χεζμπολάχ, αλλά διέταξε να μην κοινοποιούνται ποτέ οι λεπτομέρειες των κινήσεων και των σχεδίων της Χεζμπολάχ μέσω κινητών τηλεφώνων, είπαν τρεις αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών. ΓΙ΄αυτό έπρεπε να έχουν πάντα πάνω τους τους βομβητές για να ειδοποιούν τους μαχητές. Για τη Χεζμπολάχ, ήταν ένα αμυντικό μέτρο, αλλά για το Ισραήλ, οι αξιωματικοί των πληροφοριών χαρακτήριζαν τους βομβητές ως «κουμπιά» που μπορούσαν να πατηθούν ανά πάσα στιγμή όταν θα το έκριναν πως ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αυτή η στιγμή, όπως φαίνεται, ήταν τώρα.

Η Χεζμπολάχ είπε ότι τουλάχιστον οκτώ από τους μαχητές της σκοτώθηκαν. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι νεκροί μέλη της. Στο νότιο Λίβανο, στο χωριό Σαραΐν, ένα νεαρό κορίτσι, η Φατίμα Αμπντουλάχ, είχε μόλις γυρίσει σπίτι από την πρώτη μέρα της στην τέταρτη δημοτικού, όταν άκουσε τον βομβητή του πατέρα της να αρχίζει να χτυπάει, είπε η θεία της. Πήρε τη συσκευή για να του τη φέρει όταν αυτή εξερράγη σκοτώνοντάς τη. Η Φατίμα ήταν μόλις 9 ετών.

Για τους Λιβανέζους, το δεύτερο κύμα εκρήξεων ήταν η επιβεβαίωση του μαθήματος από την προηγούμενη μέρα: Τώρα ζουν σε έναν κόσμο στον οποίο οι πιο συνηθισμένες συσκευές επικοινωνίας μπορούν να μετατραπούν σε όργανα θανάτου.

