Τουρκία: Αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ, καταστρέφοντας 14 στόχους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Τα αεροπορικά πλήγματα εξαπολύθηκαν γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδος) στις περιοχές Γκάρα, Χακούρκ και Καντίλ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στη διάρκεια της επιχείρησης επλήγησαν τοποθεσίες στις οποίες υπήρχαν πληροφορίες πως είχαν βρει καταφύγιο υψηλόβαθμα στελέχη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και «εξουδετερώθηκαν πολλοί τρομοκράτες», υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Οι τουρκικές αρχές χρησιμοποιούν τον όρο «εξουδετέρωση» για να υποδηλώσουν ότι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Το PKK, το οποίο εδώ και τρεις δεκαετίες διεξάγει ένοπλο αγώνα κατά του τουρκικού κράτους, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από αρκετά κράτη και διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

