Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου υπέστη μικρές υλικές ζημιές κατόπιν επίθεσης που δέχθηκε από εκρηκτικό βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 100 ναυτικά μίλια ανατολικά του λιμανιού Άντεν της Υεμένης, ανέφερε η εταιρεία Ambrey για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Η ζημιά προκλήθηκε από θραύσματα που προκάλεσαν διαρροή ντίζελ, σύμφωνα με την Ambrey που υπογραμμίζει ότι το βλήμα δεν έπληξε το πλοίο και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Από την πλευρά της η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε επίσης ότι έλαβε ενημέρωση για έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε πλοίο περίπου 85 ναυτικά μίλια ανατολικά του Άντεν, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές. «Ο καπετάνιος ανέφερε μια έκρηξη πλησίον του πλοίου» στα ανατολικά της πόλης Άντεν, ανακοίνωσε η UKMTO, προσθέτοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς το επόμενο λιμάνι.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, κάνοντας λόγο για ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας η οποία σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δημόσια τοποθέτηση των σιιτών ανταρτών της Υεμένης για το σημερινό περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

