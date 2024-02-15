«Βγαίνει μπροστά» η ισχυρή αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Η Κιμ Γιο Τζόνγκ διαβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη ότι η χώρα της θα ήταν διατεθειμένη να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ιαπωνία, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής πρόσκλησης στην Πιονγιάνγκ του πρωθυπουργού της.

Τα σχόλια της Κιμ Γιο Τζόνγκ έγιναν αφότου ο επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης Φουμίο Κισίντα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως νιώθει μια «μεγάλη ανάγκη» να αλλάξει τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ του Τόκιο και της Βόρειας Κορέας.

«Πιστεύω πως δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να μην θεωρηθεί ως θετικός ο πρόσφατος λόγος του, εφόσον υποκινείται από την πραγματική πρόθεσή του απελευθερωθεί με θάρρος από τα δεσμά του παρελθόντος», επισήμανε η ίδια σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.

Για την Κιμ Γιο Τζονγκ, η Βόρεια Κορέα και η Ιαπωνία «μπορούν να ξεκινήσουν ένα νέο μέλλον μαζί» ανάλογα με τις ενέργειες που θα αναλάβει το Τόκιο, ιδίως εάν καταφέρει να γυρίσει τη σελίδα στο μακροχρόνιο πρόβλημα της απαγωγής Γιαπωνέζων πολιτών από τη Βόρεια Κορέα τις δεκαετίες του 1970 και 1980.

«Δεν θα υπάρξει κανένας λόγος προκειμένου οι δύο χώρες να μην προσεγγίσουν η μία την άλλη και η ημέρα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Πιονγιάνγκ θα μπορούσε να έλθει», συμπλήρωσε η ίδια.

Αυτές οι απαγωγές παραμένουν ένα σημαντικό και άκρως συναισθηματικό ζήτημα στην Ιαπωνία.

Η υπόθεση των απαγωγών Ιαπώνων

Η Βόρεια Κορέα παραδέχθηκε το 2002 ότι έστειλε πράκτορες να απαγάγουν 13 Ιάπωνες τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αναγκάζοντάς τους να εκπαιδεύσουν αυτούς τους κατασκόπους στη γλώσσα και τα έθιμα της Ιαπωνίας.

Όμως, στην Ιαπωνία υπάρχουν υποψίες ότι ο αριθμός των απαχθέντων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτές που παραδέχθηκε η Πιονγιάνγκ επισήμως.

Σε μια ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο χρόνο, ο Κισίντα εξέφρασε την επιθυμία του να συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη «χωρίς κανέναν όρο», επιβεβαιώνοντας πως η χώρα του ήταν έτοιμη να διευθετήσει όλα τα προβλήματα, περιλαμβανομένου εκείνου των απαγωγών.

Την εποχή που ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης της Ιαπωνίας, ο Τζουνιτσίρο Κοϊζούμι είχε πραγματοποιήσει το 2002 μια ιστορική επίσκεψη στην Πιονγιάνγκ, όπου είχε συναντήσει τον πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια αποκατάσταση των σχέσεων υπό την προοπτική μιας οικονομικής βοήθειας.

Εκείνη η επίσκεψη είχε οδηγήσει στην επιστροφή από τη Βόρεια Κορέα πέντε Ιαπώνων, την οποία διαδέχθηκε ένα μετέπειτα ταξίδι του Κοϊζούμι. Όμως, αυτή η διπλωματική διαδικασία σύντομα έλαβε τέλος, ιδίως επειδή το Τόκιο ανησυχούσε ότι η Βόρεια Κορέα δεν είναι ειλικρινής στο ακανθώδες θέμα των θυμάτων απαγωγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

