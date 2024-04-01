Ρωσία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από τη σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με λεωφορείο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατική αμαξοστοιχία παρέσυρε λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση κοντά στην κοινότητα Μπερεντιέβο της ρωσικής περιφέρειας Γιαροσλάβλ, περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε πάνω στις ράγες την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τη σιδηροδρομική διάβαση, αναφέρουν δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει τη σύγκρουση, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον αφού η απόσταση ήταν μικρή, υπογραμμίζεται στα ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κανείς από τους οκτώ επιβαίνοντες στο λεωφορείο δεν επέζησε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των περίπου 340 επιβατών της αμαξοστοιχίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

