Εξεταστική για τα Τέμπη: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζει τη σύμβαση 717 από το δυστύχημα, αναφέρουν κύκλοι της πλειοψηφίας

«Μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε πραγματικό αγώνα, υποστηρίζοντας ότι τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη αγγίζουν μόνο τη σύμβαση 717», αναφέρουν κύκλοι της πλειοψηφίας στη εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη.

«Ωστόσο στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Κόκκαλης έκανε στροφή 180 μοιρών: επιχειρηματολόγησε υπέρ της κατάθεσης του πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Βούρδα στην επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του δίωξη για τα Τέμπη, αλλά για την 717. Διαχώρισε, δηλαδή, πλήρως τη σύμβαση από το δυστύχημα. Συνέχισε ακόμη παραπέρα, δε, λέγοντας ότι η 717 "δεν έφερε από μόνη της το δυστύχημα και σε αυτό συμφωνούμε όλοι". Αν συμφωνούν όλοι, τότε καιρός είναι να αρχίσει η πραγματική διερεύνηση των αιτίων και η απόδοση των ανάλογων ευθυνών», τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι.

