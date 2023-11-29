Πουκάμισο που φορούσε η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Νταϊάνα, στο πορτρέτο του αρραβώνα της μπορεί να πωληθεί έως και 100.000 δολάρια σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα.

Η Νταϊάνα φόρεσε το πουκάμισο το 1981 για φωτογράφιση, με την οποία ανακοίνωνε επίσημα τον αρραβώνα της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, διάδοχο του βρετανικού θρόνου, νυν βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 1981 του περιοδικού Vogue ήταν από την κάμερα του Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς, 1ο κόμη του Σνόουντον, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Η μακρυμάνικη μπλούζα είναι από κρεπ μεταξωτό σιφόν και έχει ροζ σατέν κορδέλα που δένει σε φιόγκο κάτω από τον γιακά. Το μπροστινό μέρος της έχει χαλαρές πιέτες, ενώ τα μακριά μανίκια καταλήγουν σε ριχτές μανσέτες.

Το 2019 ήταν μεταξύ των εκθεμάτων στο Παλάτι του Κένσινγκτον στην έκθεση «Diana: Her Fashion Story».

Οι σχεδιαστές Ντέιβιντ και Ελίζαμπεθ Εμάνουελ δημιούργησαν το πουκάμισο επαναχρησιμοποιώντας ένα από τα φορέματά τους, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Ο αγοραστής του πουκάμισου θα λάβει επίσης μια υπογεγραμμένη επιστολή γνησιότητας από την Ελίζαμπεθ Εμάνουελ και ένα αντίγραφο του βιβλίου του 1998 «Diana: Her Life in Fashion» της Τζορτζίνα Χάουελ.

Ο οίκος δημοπρασιών αναμένει ότι θα πωληθεί από 80.000 έως 100.000 δολάρια.

Στην δημοπρασία «Julien's Auctions and TCM Present: Hollywood Legend» που διοργανώνεται στο Μπέβερλι Χιλς, στην Καλιφόρνια και online από τις 14 έως τις 17 Δεκεμβρίου θα πωληθεί βραδινό φόρεμα της Νταϊάνα, δημιουργία Μαροκινο-Βρετανού σχεδιαστή μόδας Jacques Azagury.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

