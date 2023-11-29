Σουηδός ΥΠΕΞ: Η Άγκυρα αναμένει να επικυρώσει το ενταξιακό πρωτόκολλο «εντός εβδομάδων»

Η Τουρκία αναμένεται να επικυρώσει το αίτημα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ μέσα σε μερικές εβδομάδες, δήλωσε σήμερα ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών επικαλούμενος τον Τούρκο ομόλογό του.

"Είχα διμερείς συνομιλίες με τον συνάδελφό μου, τον υπουργό Εξωτερικών ... κατά τις οποίες μου είπε ότι αναμένει να γίνει η επικύρωση εντός εβδομάδων", είπε ο Τομπίας Μπίλστρομ στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

"Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών (Χακάν Φιντάν) δεν παρουσίασε κάποια ημερομηνία, αλλά είπε 'εντός εβδομάδων', ότι αναμένει την επικύρωση του ενταξιακού πρωτοκόλλου στο ΝΑΤΟ. Αυτό μου είπε χθες", επισήμανε ο Σουηδός ΥΠΕΞ.

Χθες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε στους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ ότι εργάζεται σκληρά για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η οποία συζητείται επί του παρόντος στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Παράλληλα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε πως πριν από το τέλος του έτους θα επικυρωθεί από την Άγκυρα το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

