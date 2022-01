Την Κυριακή φαίνεται ότι θα κριθεί οριστικά η τύχη του Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς θα εκδικαστεί η έφεση που άσκησαν οι συνήγοροι του στην απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ να ακυρώσει εκ νέου τη βίζα του.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ζήτησε επείγουσα δικαστική απόφαση για να αποτρέψει την απέλασή του από την κυβέρνηση και να παίξει στο Australian Open μετά τη σημερινή απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ να ακυρώσει τη βίζα του.



Η υπόθεση οδηγήθηκε εσπεύσμενα το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Αυστραλίας) ενώπιον του δικαστή Άντονι Κέλι, ο οποίος είναι αυτός που είχε δικαιώσει προ ημερών τον νούμερο ένα τενίστα στην διεθνή κατάταξη.



Οι δικηγόροι του Τζόκοβιτς ζήτησαν από το δικαστήριο να αναστείλει την απέλαση του Σέρβου τενίστα από την Αυστραλία. Ο συνήγορός του Νικ Γουντ τόνισε ότι η νομική ομάδα του Σέρβου θα υποβάλει «αίτημα διόρθωσης», μια διαταγή που απαγορεύει την απέλαση του τενίστα και την υποχρεωτική του κράτηση σε κέντρο μεταναστών. Ο ίδιος είπε στον δικαστή Κέλι ότι η νομική του ομάδα μπορεί να καταθέσει την αίτηση απόψε, καθώς «ο χρόνος είναι πολύτιμος», δοθέντος του ότι το Australian Open αρχίζει τη Δευτέρα.



Ο συνήγορος του Τζόκοβιτς είπε ότι η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης να ακυρώσει την βίζα του 34χρονου Σέρβου εδράζεται στο σκεπτικό ότι η παρουσία του στην Αυστραλία θα ενδυναμώσει το αντιεμβολιαστικό συναίσθημα. Πρόσθεσε ότι ο υπουργός βάσισε την κίνηση του σε ένα σχόλιο του Τζόκοβιτς που είχε γίνει το 2020 και χαρακτήρισε το σκεπτικό «προφανώς παράλογο».



Ο κ. Γουντ ζήτησε από τον δικαστή Κέλι να ορίσει για την Κυριακή την ακρόαση και να ληφθεί η απόφαση καθώς την Δευτέρα αρχίζει το Australian Open. Ως τότε, ο Τζόκοβιτς δεν θα τεθεί υπό κράτηση.



Ο νομικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Στίβεν Λόιντ, εξέφρασε την πρόθεση να τεθούν ερωτήσεις στον Τζόκοβιτς το πρωί Σάββατου από εκπροσώπους της μεταναστευτικης πολιτικής και τότε να ληφθεί η απόφαση αν θα τεθεί υπό κράτηση. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να γίνει άμεση απέλαση, βεβαιώνοντας ότι θα επιτραπεί στον Τζόκοβιτς να έχει κάθε επαφή με τους συνηγόρους του, ενόψει της κυριακάτικης διαδικασίας.

