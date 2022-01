Η Αυστραλία ακύρωσε για δεύτερη φορά τη βίζα του του Νόβακ Τζόκοβιτς, λόγω μη εμβολιασμού του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει απέλαση!

Ο υπουργός Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ αποφάσισε να ακυρώσει τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο1 του τένις στον κόσμο), παρά τη νομική μάχη που έδωσε τις τελευταίες ημέρες για να αποδείξει ότι είχε το δικαίωμα να μείνει στην χώρα.

To βράδυ της Παρασκευής στη Μελβούρνη, ο κ. Χοκ ακύρωσε τη βίζα του Τζόκοβιτς με βάση το Νόμο Μετανάστευσης της Αυστραλίας, κάτι που του επιτρέπει να απελάσει οποιονδήποτε θεωρεί πιθανό κίνδυνο για «την υγεία, την ασφάλεια ή την τάξη της αυστραλιανής κοινότητας».

«Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης, εξέτασα προσεκτικά τις πληροφορίες που μου παρείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, η Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη και ο κ. Τζόκοβιτς. Η κυβέρνηση Μόρισον είναι σταθερά δεσμευμένη στην προστασία των συνόρων της Αυστραλίας ιδιαίτερα σε σχέση με την πανδημία κορωνοϊού» τονίζει Αυστραλός υπουργός στην ανακοίνωσή του.

Πάντως, ο 34χρονος Σέρβος μπορεί να ασκήσει έφεση ώστε να παραμείνει στη χώρα. Σημειώνεται ότι το νο 1 του παγκόσμιου τένις είχε κληρωθεί για να αγωνιστεί στο Australian Open, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα.

«Η Αυστραλία ακυρώνει ξανά τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς και σκοπεύει να τον απελάσει» σχολιάζει από πλευράς του το BBC.

