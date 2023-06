Νότιγχαμ: Το προφίλ των τριών θυμάτων της επίθεσης – Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας - Βίντεο - φωτό

Μόλις πέντε μέτρα μακριά από το σπίτι τους δολοφονήθηκαν δύο από τα τρία θύματα μιας επίθεσης, δυο φοιτητές στο Νότιγχαμ το πρωί, με το τρίτο θύμα φέρεται να είναι ένας άνδρας περίπου 60 ετών.



Τα τρία θύματα πιστεύεται ότι δέχθηκαν τυχαία επίθεση, και μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου από έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα. Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους.



Η αντιτρομοκρατική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε δύο κτήρια στο Νότιγχαμ με τους αστυνομικούς να λένε ότι αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το κίνητρο της επίθεσης.

In a series of incidents that took place this morning (Tuesday 13 June), two people were killed on Ilkeston Road and a man was found dead on Magdala Road. A 31-year-old man has been arrested on suspicion of murder. Read the full statement on our website: https://t.co/9xcoc7mKB3 pic.twitter.com/jZy9LLbJUi

Η έφοδος έγινε το απόγευμα σε μια φοιτητική περιοχή της πόλης, όπου ένας μάρτυρας είδε το νεαρό άνδρα και τη νεαρή γυναίκα να μαχαιρώνονται από έναν μαυροφορεμένο επιτιθέμενο με σακίδιο στις 4 το πρωί.



Η αστυνομία κλήθηκε επίσης σε ένα άλλο περιστατικό γύρω στις 5.30 το πρωί της Τρίτης, όπου ένα βαν έπεσε πάνω σε τρία άτομα που τώρα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η αστυνομία του Νότιγχαμσάιρ ανακοίνωσε ότι εργάζεται από κοινού με τους συναδέλφους της στην αντιτρομοκρατική για να καθορίσουν τι ακριβώς συνέβη καθώς και τα κίνητρα της επίθεσης.





Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάσης Γκαβός, επιβεβαιώθηκε παράλληλα ότι δεν αναζητείται άλλος συνεργός, αν και το Sky News μετέδωσε ότι δύο γυναίκες κοντά στο σημείο της πρώτης επίθεσης μεταφέρθηκαν από ένοπλους αστυνομικούς σε περιπολικό νωρίς το απόγευμα.

Ένας μαθητής είπε στην Daily Telegraph: «Απλώς ήταν άτυχοι. Ήταν πέντε λεπτά μακριά από το σπίτι και μαχαιρώθηκαν τυχαία από έναν τύπο».

Η Λιν Χάγκιτ, μια περαστική που πήγαινε με τα πόδια στη δουλειά της, αφηγήθηκε ότι είδε ένα φορτηγάκι να παρασέρνει δύο ανθρώπους γύρω στις 5.30 το πρωί, κοντά στο Βασιλικό Θέατρο. Ο οδηγός «κοίταξε στον καθρέφτη, είδε την αστυνομία από πίσω του και επιτάχυνε. Υπήρχαν δύο άνθρωποι και έπεσε κατευθείαν επάνω τους», αφηγήθηκε στο βρετανικό δίκτυο BBC.



I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.



I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.



My thoughts are with those injured, and the…