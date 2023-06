Συναγερμός στο Νότιγχαμ: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες σε διαφορετικά σημεία της πόλης - Συνελήφθη ένας άνδρας

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για διαφορετικά περιστατικά που έγιναν ταυτόχρονα, με την Αστυνομία να θεωρεί ότι τα τρια περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) στο Νότιγχαμ. Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν τρεις νεκροί στο κέντρο της πόλης, ενώ έχει συλληφθεί ένας 31χρονος άνδρας.

Όπως αναφέρει το BBC η αστυνομία κλήθηκε αρχικά στην οδό Ilkeston λίγο μετά τις 04:00, όπου δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο δρόμο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε άλλο περιστατικό στην Milton Street, όπου ένα βανάκι είχε προσπαθήσει να περάσει πάνω από τρία άτομα. Τα άτομα αυτά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Επίσης, ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Magdala Road. Η αστυνομία του Νότιγχαμ θεωρεί ότι τα τρια περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Η αστυνομία του Νότιγχαμ έχει δημιουργήσει μια αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή και κάνει έκκληση για μάρτυρες.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη συνεχή ανταπόκρισή τους σε ό,τι συμβαίνει στο Νότιγχαμ. «Ενημερώνομαι για τις εξελίξεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Πρέπει να δοθεί χρόνος στην αστυνομία να κάνει τη δουλειά της . Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες, την οικογένεια και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους».

Νωρίτερα, η Αστυνομία απέκλεισε το κέντρο της πόλης εξαιτίας ενός «σοβαρού περιστατικού», όπως ανέφερε.

There you go. #Nottingham pic.twitter.com/bhl2vEIsR4

— Sophie Logan (@marketingsoph) June 13, 2023

Stay safe those in #Nottingham right now, appears to be very little info given out on what's going on so far, just seen this clip which is all that seems to be out there (presume it's genuine) pic.twitter.com/CJXYD0o8M6 — GorillaSportsM (@GorillaSportsM) June 13, 2023

'We woke up this morning at 5:30am to what sounded like gunshots - we ran to the window and there was armed police coming out of an undercover car. The suspect was tasered and dragged out by them.'



An eyewitness shares his account of the ongoing serious incident in Nottingham. pic.twitter.com/xRfcaOnoAI — GB News (@GBNEWS) June 13, 2023

New video just in, filmed on Bentinck Road, #Nottingham showing a white van inside a police cordon. Filmed earlier this morning. pic.twitter.com/PQIqEA5WJh — Notts TV (@Notts_TV) June 13, 2023

Πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί, η λειτουργία του τραμ της πόλης έχει ανασταλεί και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν το κέντρο.

BREAKING: Police dealing with a "major incident" in Nottingham have closed multiple roads around the city.



Emergency services are present at areas including the Maid Marian Way junction of Upper Parliament Street.https://t.co/DgvS4xeCCJ



📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/VUGPj0NqrF — Sky News (@SkyNews) June 13, 2023

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική παρουσία με δεκάδες περιπολικά, καθώς επίσης ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και άντρες της αστυνομικής μονάδας που συντονίζει επεμβάσεις πολλαπλών υπηρεσιών ασφαλείας.

More from the scene of the police incident in #Nottingham outside the Theatre Royal. pic.twitter.com/aNeknYVGrR — Notts TV (@Notts_TV) June 13, 2023

