Η νεαρή κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία τον συνοδεύει σε δοκιμές πυραύλων και στρατιωτικές παρελάσεις, είναι ο «πιθανότερος» διάδοχός του, ανακοίνωσε η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας.

Η Κιμ Γιου Αε διατηρεί υψηλό προφίλ από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια στα τέλη του 2022.

«Με βάση μια ολοκληρωμένη ανάλυση των δημόσιων δραστηριοτήτων και το επίπεδο σεβασμού για την Κιμ Γιου Αε από την αρχική της δημόσια εμφάνιση, επί του παρόντος, φαίνεται να είναι η πιο πιθανή διάδοχος», ανέφερε το NIS.

«Αλλά κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά για όλα τα ενδεχόμενα γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ακόμα νέος, δεν έχει μεγάλα προβλήματα υγείας και υπάρχουν πολλές μεταβλητές», συνεχίζει ο ΝΙS.

Ποια είναι η Κιμ Γιου Αε

Η Κιμ Γιου Αε θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο παιδί του ηγέτη της Βόρειας Κορέας και πιστεύεται ότι είναι περίπου 10 ετών.

Οι παρατηρητές της Βόρειας Κορέας παρατήρησαν πώς η δεσποινίς Κιμ αναφέρεται πλέον ως «σεβαστή» κόρη, παρά ως «αγαπημένη», καθώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημοσίως τον Νοέμβριο του 2022.

Το επίθετο «σεβαστός» προορίζεται για τους πιο σεβαστούς της Βόρειας Κορέας. Στην περίπτωση του Κιμ Γιονγκ Ουν, αναφέρθηκε ως «σεβάσμιος σύντροφος» μόνο αφού εδραιώθηκε η ιδιότητά του ως μελλοντικού ηγέτη.

Λένε στους πολίτες της Βόρειας Κορέας ότι οι Κιμ προέρχονται από μια ιερή γραμμή αίματος, που σημαίνει ότι μόνο αυτοί μπορούν να ηγηθούν της χώρας και ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα θέλει να διασφαλίσει ότι θα περάσει τον μανδύα στην τέταρτη γενιά.

Πιο πρόσφατα, η Κιμ συνόδευσε τον πατέρα της στην εκτόξευση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου στερεού καυσίμου Hwasong-18 της Βόρειας Κορέας τον Δεκέμβριο (ICBM), του πιο προηγμένου πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς στο οπλοστάσιό της.

Ήταν επίσης στο πλευρό του πατέρα της όταν ο Βορράς εκτόξευσε τον κατασκοπευτικό δορυφόρο Malligyong-1 σε τροχιά τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες.

Η παρουσίαση της Μις Κιμ στο κοινό από νωρίς θα μπορούσε να είναι ο τρόπος του Κιμ Γιονγκ Ουν να διασφαλίσει ότι η κόρη του θα εδραιωθεί πριν πάρει την εξουσία, εκτιμούν οι αναλυτές.

Θα μπορούσε επίσης να είναι ένας τρόπος για τον Βορειοκορεάτη ηγέτη ώστε να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις στη βαθιά πατριαρχική χώρα του, της οποίας δεν ηγήθηκε ποτέ γυναίκα.

Η πρώτη φορά που αναφέρθηκε η ύπαρξη της Μις Κιμ ήταν το 2013, αφού ο συνταξιούχος Αμερικανός αστέρας του μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν έκανε ένα αμφιλεγόμενο ταξίδι στη Βόρεια Κορέα.

Ο Ρόντμαν είπε ότι είχε περάσει χρόνο με την οικογένεια του Κιμ Γιονγκ Ουν, χαλαρώνοντας δίπλα στη θάλασσα και ότι είχε «κρατήσει το μωρό τους».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας είναι εξαιρετικά μυστικοπαθής σχετικά με την οικογένειά του, ακόμη και η σύζυγός του Ρι Σολ Τζου δεν εμφανιζόταν δημοσίως μέχρι και λίγο καιρό μετά τον γάμο του ζευγαριού.

