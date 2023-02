Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν σε γήπεδο - Δείτε φωτογραφίες

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή ποδοσφαιρικό αγώνα, συνοδευόμενος από την κόρη του, Κιμ Τζου-ε. Ήταν η πρώτη φορά που η κόρη του Κιμ εμφανίστηκε σε μη στρατιωτική εκδήλωση.

“What was the first football match you ever went to?”

Kim Ju-ae: Cabinet Office vs Ministry of Defence at the KPA Stadium in Pyongyang. My dad owns the place. And both teams. And the referee. And the crowd. pic.twitter.com/0nL5tOngpG