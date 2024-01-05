Ο πρόεδρος του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ορκίστηκαν εκδίκηση σήμερα στην κηδεία των θυμάτων της διπλής βομβιστικής επίθεσης που πραγματοποίησε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος πριν από δύο ημέρες.

Σχεδόν 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τελετή μνήμης στην πόλη Κερμάν την Τετάρτη, για τον κορυφαίο διοικητή Κασάμ Σουλεϊμανί, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020 από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ.

Το Ισλαμικό Κράτος δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως δύο μέλη του πυροδότησαν ζώνες με εκρηκτικά μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κοιμητήριο στην πόλη αυτή του νοτιοανατολικού Ιράν.

«Θα σας βρούμε όπου κι αν βρίσκεστε», δήλωσε στην κηδεία ο διοικητής των Φρουρών, υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, αναφερόμενος στο Ισλαμικό Κράτος.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί είπε: «Οι εχθροί μας μπορούν να δουν την ισχύ του Ιράν και όλος ο κόσμος ξέρει τη δύναμη και τις ικανότητές του. Οι δυνάμεις μας θα αποφασίσουν τον τόπο και τον χρόνο που θα αναλάβουν δράση».

Η κρατική τηλεόραση έδειξε ένα πυκνό πλήθος στο θρησκευτικό κέντρο Ιμάμης Άλι στην Κερμάν όπου οι οικογένειες θρήνησαν τους νεκρούς τους πάνω από φέρετρα που ήταν παραταγμένα στη σειρά τυλιγμένα με την ιρανική σημαία.

Το πλήθος φώναζε "Εκδίκηση, εκδίκηση", "Θάνατος στην Αμερική" και "Θάνατος στο Ισραήλ".

Ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τους 89, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, μετά τον θάνατο πέντε τραυματιών, όπως ανέφερε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Τουλάχιστον 12 από τα θύματα είναι Αφγανοί υπήκοοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι σοροί των θυμάτων της επίθεσης που προέρχονται από την Κερμάν θα αποτεφρωθούν στο κοιμητήριο των μαρτύρων στην Κερμάν μετά τη μεγάλη προσευχή της Παρασκευής, ενώ οι υπόλοιπες θα μεταφερθούν στις πόλεις καταγωγής τους.

Η τηλεόραση μετέδωσε επίσης πως μετά την προσευχή θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για να "καταδικαστεί η τρομοκρατική επίθεση" του ΙΚ.

Ο στρατηγός Σουλεϊμανί, πρώην επικεφαλής της δύναμης Κοντς, της πτέρυγας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, τιμάται στη χώρα του για τον ρόλο που έπαιξε στην ήττα του ΙΚ στο Ιράκ και στη Συρία.

Η Τεχεράνη κατηγορεί συχνά το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υποστηρίζουν αντιιρανικές οργανώσεις μαχητών που έχουν διενεργήσει επιθέσεις στο παρελθόν.

Οι επιθέσεις της Τετάρτης, οι πιο πολυαίμακτες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, συνέβησαν καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα πλησιάζει τους τρεις μήνες.

Το 2022, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για φονική επίθεση σε σιιτικό τέμενος στο Ιράν που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι, ενώ μεταξύ των επιθέσεων, που είχαν διενεργηθεί νωρίτερα και την ευθύνη για τις οποίες είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος, ήταν μια διπλή βομβιστική επίθεση το 2017 με στόχο το ιρανικό κοινοβούλιο και τον τάφο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

