Πλημμύρες σε πολλές περιοχές της Αγγλίας - Χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε λίμνες έχουν μετατραπεί μεγάλες εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας μετά από τις πολύωρες έντονες βροχοπτώσεις της Πέμπτης, που ακολούθησαν τις επίσης έντονες βροχές των καταιγίδων Μπαμπέτ, Κιάραν, Γκέριτ και Χενκ από τον Νοέμβριο και μετά.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η υπερχείλιση του ποταμού Τρεντ στο Νότιγχαμσιρ, αλλά και καναλιών του Τάμεση στο Λονδίνο.

Στο Χάκνεϊ Γουίκ του ανατολικού Λονδίνου 50 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους από πυροσβέστες, ενώ εκκενώθηκαν και σπίτια όπου ζούσαν κυρίως ηλικιωμένοι στις όχθες του Τρεντ.

Συνολικά εκτιμάται ότι έχουν πλημμυρίσει έως και χίλιες κατοικίες, ενώ ένα πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στον Τάμεση και λειτουργούσε ως μπαρ την ουσία βυθίστηκε.

Σημαντικά είναι για ακόμα μία ημέρα τα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, με τμήματα του δικτύου να έχουν πλημμυρίσει, ράγες να έχουν καλυφθεί από λάσπη και δέντρα να έχουν ξεριζωθεί από τους ανέμους.

Μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείες προειδοποιούν για «σημαντική διατάραξη» του προγραμματισμού τους και καλούν το επιβατικό κοινό να ελέγχει για τυχόν ακυρώσεις και καθυστερήσεις πριν προσέλθει στους σταθμούς.

Κλειστά λόγω πλημμύρας έμειναν την Παρασκευή και ορισμένα σχολεία σε κομητείες γύρω από το Λονδίνο.

Αν και τα φαινόμενα σήμερα το πρωί έχουν υποχωρήσει, σε ισχύ παραμένουν σχεδόν 650 προειδοποιήσεις και συναγερμοί για περαιτέρω πλημμύρες, καθώς το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό. Τις τελευταίες τρεις ημέρες η ποσότητα του νερού κατά τόπους έχει ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βελτίωση των καιρικών συνθηκών το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.