Νέο περιστατικό με Boeing - Έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω ρωγμής σε παράθυρο του πιλοτηρίου

Αναγκαστική προσγείωση στη Βοστώνη πραγματοποίησε αεροπλάνο Boeing 777 της American Airlines που είχε απογειωθεί από τη Νέα Υόρκη για την Ισπανία αφού το παρμπρίζ του σκάφους έσπασε δύο ώρες μετά το ταξίδι.

Η πτήση 94 αναχώρησε από το αεροδρόμιο JFK στις 7:28 μ.μ. και επρόκειτο να προσγειωθεί στη Μαδρίτη, αλλά γύρω στις 21:46 εκδόθηκε Alert 2.

Το Alert 2 "υποδεικνύει ότι ένα αεροσκάφος αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες" και "μπορεί να αναμένεται δύσκολη προσγείωση ή σύγκρουση κατά την προσγείωση", σύμφωνα με τις διαδικασίες της City of Phoenix Sky Harbor Response Aviation Emergency.

Το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό τη στιγμή που γύρισε στη Βοστώνη στις 22:03, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware .

Το Boeing 777-200 επέστρεψε στις ΗΠΑ λόγω «προβλήματος συντήρησης», επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία στην The Post σε δήλωση.

«Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας για να επιθεωρηθεί από την ομάδα συντήρησής μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τον περασμένο μήνα, μια πτήση της United Airlines από το Λας Βέγκας στη DC ανακατευθύνθηκε στο Κολοράντο αφού το δικό της παρμπρίζ σχημάτισε ρωγμή στη μέση της πτήσης.

Το αεροπλάνο της United Airlines, ένα Boeing 737-800, μετέφερε 166 επιβάτες και επτά μέλη του πληρώματος τη στιγμή που προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του νέου έτους, η πτήση 1282 της Alaska Airlines έκανε αναγκαστική προσγείωση αφού ένα πλαϊνό πάνελ του Boeing 747 MAX 9 αποκολλήθηκε στη μέση της πτήσης.



Πηγή: skai.gr

