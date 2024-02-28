Ιταλία: Δύο μετανάστες σκοτώθηκαν, άλλοι 57 διασώθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη

Οι σοροί δύο μεταναστών βρέθηκαν πάνω σε ένα πλοιάριο στη Μεσόγειο, όμως άλλοι 57 άνθρωποι διασώθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η γερμανική, μη κυβερνητική οργάνωση Sea Eye.

🔴 Gestern Nachmittag meldete @alarm_phone der #SEAEYE4 ein in Seenot geratenes Boot. Nach fünfstündiger Suche in der maltesischen SAR-Zone, konnte die Crew das zweistöckige Holzboot finden und 57 Menschen retten. Zwei Menschen haben die Flucht nicht überlebt. 1/3 pic.twitter.com/Oe4WJgWaVS February 28, 2024

Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης, καθώς το γερασμένο, ξύλινο σκάφος, βρισκόταν στην περιοχή όπου δικαιοδοσία για την έρευνα και διάσωση έχει η Μάλτα, ανέφερε η φιλανθρωπική ΜΚΟ. Το πλοίο Sea Eye 4 ήταν το πρώτο που έφτασε επί τόπου και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι δύο από τους μετανάστες ήταν νεκροί, πιθανότατα δηλητηριασμένοι από τις αναθυμιάσεις των καυσίμων της μηχανής.

«Η χρονιά μας ξεκίνησε με μια τραγική αποστολή διάσωσης. Είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς πόσο σκληρό είναι να παγιδευτεί κανείς στο κατώτερο κατάστρωμα και να εκτίθεται σε τοξικές αναθυμιάσεις» σχολίασε ο Γιαν Ρίμπεκ, ο επικεφαλής των αποστολών έρευνας και διάσωσης της Sea Eye.

Dann folgte die #SEAEYE4 der italienischen Küstenwache nach Lampedusa, wo 3 weitere Notfallpatienten von Bord gebracht wurden. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Porto Empedocle auf Sizilien, wo die verbliebenen 53 Überlebenden voraussichtlich morgen an Land gehen können. 3/4 pic.twitter.com/cG0UKtHrrX — Sea-Eye (@seaeyeorg) February 28, 2024

Η κεντρική Μεσόγειος είναι η πιο επικίνδυνη διαδρομή για τους μετανάστες σε όλον τον κόσμο: 2.498 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το 2023, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Από τις αρχές του έτους, περίπου 4.500 μετανάστες έχουν αποβιβαστεί στην Ιταλία, με βάση στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

