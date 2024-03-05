Ένα μακάβριο εύρημα εντόπισαν οι αρχές του Κολοράντο σε κτίριο στο οποίο στεγαζόταν γραφείο τελετών, όταν ύστερα από έξωση που έγινε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, βρήκαν 190 σορούς σε αποσύνθεση.

Στο συγκεκριμένο γραφείο τελετών, γίνοταν εικονικές αποτεφρώσεις, με αποτέλεσμα οι σοροί να παραμένουν στιβαγμένοι εντός του κτιρίου και οι συγγενείς να παραλαμβάνουν στάχτες που δεν ανήκαν στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Μετά τη θλιβερή εξέλιξη, όπως αναφέρει ο Guardian οι νομοθέτες αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα στην αλλαγή των νόμων που διέπουν τα γραφεία τελετών, οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι χαλαροί και επιτρέπουν σωρεία παραβάσεων, από πουλημένα μέρη σώματος έως ψεύτικες στάχτες.

Colorado moves to change law after 190 bodies found decaying in funeral home https://t.co/XqPVKuXS8c

— Guardian US (@GuardianUS) March 4, 2024

Σοκαρισμένες οι οικογένειες των νεκρών, ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι στις τεφροδόχους που παραλάμβαναν από το εν λόγω γραφείο τελετών, δεν περιέχονταν οι στάχτες των αγαπημένων τους προσώπων.

Οι πρώτες απαιτήσεις αδειοδότησης του Κολοράντο προβλέπουν ότι για να γίνει κάποιος διευθυντής γραφείου τελετών, πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες αδειοδότησης των άλλων πολιτειών. Το νομοσχέδιο θέτει επίσης απαιτήσεις για άλλες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ταριχευτών και των αποτεφρωτών.

Rotting bodies, fake ashes and sold body parts push Colorado to patch lax funeral home rules https://t.co/uiekhIDw0H — The Associated Press (@AP) March 5, 2024

«Πάρα πολλές οικογένειες του Κολοράντο χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν τη φρικτή και απαράδεκτη πραγματικότητα ότι τα λείψανα των αγαπημένων τους μεταχειρίστηκαν λάθος, χάθηκαν, πουλήθηκαν», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Dylan Roberts.

Οι διευθυντές γραφείων τελετών μέχρι σήμερα δεν απαιτείται να έχουν αποφοιτήσει από το γυμνάσιο. Εάν το νομοσχέδιο εγκριθεί, η άδεια θα απαιτεί αυστητά κριτήρια.

Τον Φεβρουάριο, λίγους μήνες αφότου βρέθηκαν 190 πτώματα σε ένα γραφείο τελετών που είχε μολυνθεί από σφάλματα δύο ώρες νότια του Ντένβερ, ένα άλλο πτώμα βρέθηκε σε ξεχωριστή υπόθεση: αυτή της Christina Rosales.

Το σώμα της Rosales βρέθηκε σε νεκροφόρα, καλυμμένο με κουβέρτες, και ανακαλύφθηκε μόνο επειδή ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο προάστιο Ντένβερ εκδιώκονταν. Η Rosales είχε πεθάνει στα 63 της από Αλτσχάιμερ και ο σύζυγός της, George Rosales, είχε επιλέξει το γραφείο τελετών επειδή ήταν φίλοι με τον χειριστή.

Όταν ο Τζορτζ Ροζάλες έμαθε ότι το σώμα της αείμνηστης συζύγου του είχε αφεθεί στο γκαράζ μιας νεκροφόρας και ότι του είχαν δώσει τη στάχτη κάποιου άλλου, προσπάθησε να μείνει δυνατός για τα δύο νεαρά ενήλικα παιδιά τους.

Κατ' ιδίαν, είπε τη Δευτέρα, με μάτια βουρκωμένα: «Έχω κλάψει πολλές φορές για εκείνη».

«Μετά από 18 μήνες νόμιζα ότι είχα τελειώσει με αυτό, αλλά άρχισε πάλι από την αρχή», είπε μετά από μίληση στη συνέντευξη Τύπου υπέρ του νομοσχεδίου.

Όταν το FBI είπε στη Shelia Canfield-Jones ότι τα λείψανα της κόρης της είχαν βρεθεί μεταξύ των σχεδόν 200 σε μια εγκατάσταση του Κολοράντο, εκείνη κάθισε με τους υπαλλήλους κρατώντας την τεφροδόχο με δυσπιστία. Η μητέρα αρνήθηκε να αποχωριστεί τις στάχτες της κόρης της για τέσσερα χρόνια.

Ο Κάνφιλντ-Τζόουνς θυμήθηκε ότι ένας αξιωματούχος πήρε τελικά τη στάχτη από την τεφροδόχο και επανέλαβε: «Δεν είναι η κόρη σου».

«Έπρεπε να συνεχίσει να μας το λέει ξανά και ξανά», είπε σε μια συνέντευξή της με μάτια βουρκωμένα. «Ήταν φρικτό.»

Τα 190 πτώματα ανακαλύφθηκαν πέρυσι σε ένα κτίριο στο Penrose και οι ιδιοκτήτες έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν εκατοντάδες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης πτώματος. Μια κόκκινη σημαία είχε υψωθεί από τον τοπικό ιατροδικαστή ήδη από το 2020, τρία χρόνια πριν ανακαλυφθούν τα πτώματα.

Ο Τζο Γουόλς, πρόεδρος της Ένωσης Διευθυντών Κηδειών του Κολοράντο, είπε ότι η ομάδα είναι υπέρ της νομοθεσίας, αν και προειδοποίησε να μην πιστεύει ότι αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν να αποτρέψουν όλες τις μελλοντικές ατυχίες.

«Ναι, πήραμε την άδεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισοδυναμεί με την τελειότητα, δυστυχώς», είπε ο Walsh. Ωστόσο, είπε, είναι ένα σημαντικό βήμα για να δείξουμε στους κατοίκους του Κολοράντο ότι μπορούν να εμπιστευτούν τη βιομηχανία και να αποτρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους κακούς ηθοποιούς.

«Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να βελτιωθούμε και να δείξουμε ότι προσαρμοζόμαστε, προσαρμοζόμαστε και ξεπερνάμε», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.