Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υποστήριξε σήμερα ότι «δυτικοί πρεσβευτές στη Μόσχα αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας και ότι η συμπεριφορά τους δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητά τους στη Ρωσία», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως πρεσβευτές της ΕΕ αρνήθηκαν να τον συναντήσουν για μια συζήτηση ενόψει των ρωσικών προεδρικών εκλογών.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε ακόμα πως Γερμανοί δημοσιογράφοι θα πρέπει να φύγουν από τη Ρωσία, αν το Βερολίνο λάβει μέτρα εναντίον Ρώσων δημοσιογράφων στη Γερμανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε χθες Δευτέρα ότι ο πρέσβης της στη Μόσχα εκλήθη στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσιοποίηση από ρωσικά μέσα ενημέρωσης ηχογραφημένων εμπιστευτικών συνομιλιών υψηλόβαθμων αξιωματικών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

