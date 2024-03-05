Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στα Δαρδανέλια - Για προάγγελο του μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη μιλούν οι σεισμολόγοι

Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε ο σεισμός 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Δαρδανέλια.

Η δόνηση προκάλεσε φόβους για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Μάλιστα, οι σεισμολόγοι προειδοποίησαν ότι ο χθεσινός σεισμός είναι προάγγελος του μεγάλου σεισμού που περιμένουν στην Κωνσταντινούπολη, είναι σημάδι του μεγάλου σεισμού που έρχεται.

Ο σεισμολόγος Σουλεϊμάν Παμπάλ ανέφερε: «Η περιοχή μας ανησυχεί. ένας σεισμός που θα είναι μεγαλύτερος των 7 Ρίχτερ, νότια του Μαρμαρά ή στο ρήγμα της Ανατολίας, θα είναι ένας σεισμός που θα επηρεάσει όλη την περιοχή την Κων/πολη την Προύσα, τα Δαρδανέλλα κτλ».



Χουσεΐν Οζτουρκ, σεισμολόγος: «Απο εδώ και πέρα κάθε σεισμός είναι προάγγελος του μεγάλου σεισμού που περιμένουμε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η μικρή σεισμοί σπάνε σιγά σιγά τα ρήγματα και οδηγούν σε μεγάλους σεισμούς. Σαν να είναι μια προετοιμασία. Ανοίγει το μεγάλο ρήγμα που θα προκληθεί. Αυτοί οι σεισμοί είναι τα σημάδια του μεγάλου σεισμού».

Πηγή: skai.gr

