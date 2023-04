Αποκάλυψη για τον Nord Stream: Ρωσικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν κοντά στον αγωγό πριν το σαμποτάζ

Πλοίο του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού ειδικό σε υποβρύχιες επιχειρήσεις, ήταν παρόν στον τόπο του σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream, λίγο πριν από τις εκρήξεις στο τέλος του Σεπτεμβρίου, γράφει σήμερα η εφημερίδα Information της Δανίας.

Ο στρατός της Δανίας επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι διαθέτει 26 φωτογραφίες του πλοίου SS-750, το οποίο περιλαμβάνει στο εξοπλισμό του ένα «υποβρύχιο-τσέπης».

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στην Θάλασσα της Βαλτικής τέσσερις ημέρες πριν από τις εκρήξεις της 26ης Σεπτεμβρίου.

«Ο δανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι 26 φωτογραφίες του ρωσικού πλοίου τραβήχτηκαν από πλοίο της ακτοφυλακής της Δανίας στην ζώνη που βρίσκεται ανατολικά του Μπόρνχολμ στις 22 Σεπτεμβρίου 2022», γράφει η Information.

