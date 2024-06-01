«Σύγκλιση με την ΕΕ των λόμπι της διαφθοράς, των μονοπωλίων και των πολέμων εμείς ποτέ δεν είχαμε και ούτε θέλουμε να αποκτήσουμε», σημειώνει σε συνέντευξή του, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών», τονίζει ότι «πέρα από τη δυσώδη ιστορία της, η πολιτική της ΕΕ, που υλοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση της ΝΔ με τη συναίνεση όλων των άλλων, βρίσκεται πίσω από κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός μας» προσθέτει.

«Συγκλίσεις», επισημαίνει, «έχουμε με την Ευρώπη των λαών, που έχουν βγει μαζικά στους δρόμους σε όλα τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε βασικές επιλογές της ΕΕ και των κυβερνήσεων», τονίζοντας «συνεπώς, η ψήφος στο ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, θα είναι και ένα μήνυμα ελπίδας και αγώνα προς όλους τους λαούς της Ευρώπης, θα είναι ψήφος υπέρ της Ευρώπης των λαών».

Εξηγεί ότι το σύνθημα «Πιο δυνατό ΚΚΕ», σημαίνει ότι «την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι και θα αισθάνεται πιο δυνατός ο ίδιος ο λαός, στις μάχες που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να δώσουμε μαζί.

Γιατί στις 10 Ιουνίου θα είναι εδώ τα "ματωμένα" πλεονάσματα της ΕΕ, οι "παγωμένοι" μισθοί η δήθεν "πράσινη" μετάβαση με τα "πράσινα" χαράτσια, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς».

«Αυτή είναι η "σταθερότητα" για την οποία μιλάει ο κ. Μητσοτάκης και την οποία κανένα άλλο κόμμα δεν αμφισβητεί. Συνεπώς, ο λαός έχει τη δυνατότητα με την ψήφο του και με τον αγώνα του να ταρακουνήσει αυτή τη "σταθερότητα"» αναφέρει ο Δ. Κουτσούμπας.

Απαντώντας στο «σε ποιά έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου κάθονται οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ» και στην ερώτηση «αν θεωρεί αδύνατον, ακόμα και στην Ευρωβουλή, να υπάρχει κάποιου είδους "συνεργασία" με την υπόλοιπη Αριστερά» είπε ότι «είναι πολύ γνωστό ότι όλα αυτά τα χρόνια οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, όχι μόνο κάθονται στην αριστερή πλευρά, αλλά κυρίως με τη συνολική στάση τους είναι οι μόνοι που έχουν διασώσει την τιμή και την υπόληψη όλων όσων αισθάνονται αριστεροί».

«Άλλοι ευρωβουλευτές που κάθονται στα αριστερά έδρανα, όπως του ΣΥΡΙΖΑ και της "Νέας Αριστεράς", ψήφιζαν και τοποθετούνταν σε σύμπλευση με τη δεξιά, την ακροδεξιά, τους φιλελεύθερους, τους σοσιαλδημοκράτες και τους "πράσινους", για να συνδιαμορφώνουν οδηγίες-"εκτρώματα" σε βάρος των λαών. Υπερψήφισαν τα ψηφίσματα στήριξης των μακελάρηδων της "Ιεράς Αμυντικής Συμμαχίας" του ΝΑΤΟ, όπως την αποκαλεί ο κ. Κασσελάκης, της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας στο μακελειό των ιμπεριαλιστών στην Ουκρανία, της ξεδιάντροπης υποστήριξης του δήθεν "δικαιώματος αυτοάμυνας" του Ισραήλ, που διαπράττει γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, του "ξεπλύματος" της ΕΕ» είπε και πρόσθεσε:

«Τι είδους "συνεργασία" μπορεί να υπάρξει με όλους αυτούς; Απέναντι στη "θάλασσα" των χειροκροτητών της ΕΕ, του ΝΑΤΟ της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των πολέμων ξεχωρίζει η στάση, η τοποθέτηση και η ψήφος των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ. Γιατί υπερασπίζονται τα λαϊκά συμφέροντα και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, στο ευρωκοινοβούλιο, και εκεί που ανατρέπονται, στον δρόμο του αγώνα.

Ο Δ. Κουτσούμπας σημειώνει, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ τώρα πρέπει να "κοντύνει", να μην πάρει λευκή επιταγή για τη συνέχεια που ετοιμάζει».

Επισημαίνει ότι «όμως, η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ δεν καταδικάζεται χωρίς ταυτόχρονα να καταδικαστεί η πολιτική της ΕΕ, την οποία υλοποιεί κατά γράμμα. Δεν τιμωρείται η ΝΔ με την ψήφο στα άλλα κόμματα της ΕΕ, δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, τα κόμματα του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου».

Προσθέτει ότι «το 50% που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις ότι είναι δυσαρεστημένο με την ΕΕ, μπορεί να εκφράσει τη δυσαρέσκειά τουμε την ψήφο στο ΚΚΕ που θα είναι, ταυτόχρονα, η πιο θετική ψήφος υπέρ των δικαιωμάτων των πολλών, υπέρ ενός καλύτερου αύριο για τον ελληνικό λαό».

Ερωτηθείς «τι θα κερδίσει εμπράκτως» ο ελληνικός λαός αν το ΚΚΕ αυξήσει το ποσοστό του σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, καταρχάς αναφέρθηκε με συγκεκριμένα παραδείγματα σε όσα «έχει κερδίσει ο ελληνικός λαός εμπράκτως, με την ισχυροποίηση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που αποτυπώθηκε στα ανεβασμένα ποσοστά του ΚΚΕ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και, βέβαια, με τον αγώνα του. Άλλωστε, αυτά τα δύο πάνε μαζί, το ένα ενισχύει το άλλο».

«Σε αυτούς τους αγώνες το ΚΚΕ αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις και αφετέρου εμείς εκεί βλέπουμε την ελπίδα και την προοπτική. 'Αλλωστε, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, αυτό ακριβώς κυρίως προσφέρει: Την αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι, κόντρα στο ρεύμα των καιρών, στην Ελλάδα μένει ζωντανό το όραμα, μένει αναμμένη η φλόγα της διεκδίκησης μιας δίκαιης κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η πραγματική και ρεαλιστική διέξοδος προς όφελος του λαού υπάρχει και βρίσκεται στην πολιτική και το ανατρεπτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ. Με τον λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, με τα κλειδιά της ανάπτυξης και της οικονομίας στα δικά του χέρια, σε μία κοινωνία απαλλαγμένη από τις δεσμεύσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» τονίζει, καταλήγοντας στη συνέντευξή του ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.