Γυναίκα serial killer στην Ταϊλάνδη δολοφονούσε τα θύματά της με δηλητηριάζοντάς τα με κυάνιο

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση απήγγειλε σήμερα η αστυνομία της Ταϊλάνδη σε μια 35χρονη γυναίκα - μέχρι πρόσφατα υπεράνω υποψίας - που είναι ύποπτη ότι δολοφονούσε ανθρώπους δηλητηριάζοντάς τους με κυάνιο.

Μάλιστα, ο αριθμός των πιθανολογούμενων θυμάτων της γυναίκας - της Sararat "Am" Rangsiwuthaporn, σύζυγος αστυνομικού και 4 μηνών έγκυος - έφτασε τα 13.

Οι δολοφονίες που πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια και η ύποπτη συνελήθφη πριν 2 ημέρες.

#แอม ("Am") #ไซยาไนด์ ("Cyanide") is trending in Thailand as Sararat “Am” Rangsiwuthaporn, a 35-year-old woman from Ratchaburi, was arrested in connection with the death of a friend she was seen visiting a pier with.



This wasn't the only victim. Am is allegedly a serial killer. https://t.co/8DWRGZGqHL