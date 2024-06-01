Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα Σάββατο 1η Ιουνίου, με ηλεκτρονικό μήνυμα την υποστήριξη του στο σχέδιο των ΗΠΑ για παύση πυρός στην Γάζα.

«Υποστηρίζουμε την πρόταση συνολικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλους τους εταίρους στην περιοχή για την επίτευξη μίας λύσης που θα εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους» αναφέρει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Υπογραμμίζει επίσης ότι η Γαλλία επιδιώκει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

