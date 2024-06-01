Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα Σάββατο 1η Ιουνίου, με ηλεκτρονικό μήνυμα την υποστήριξη του στο σχέδιο των ΗΠΑ για παύση πυρός στην Γάζα.
«Υποστηρίζουμε την πρόταση συνολικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλους τους εταίρους στην περιοχή για την επίτευξη μίας λύσης που θα εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους» αναφέρει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Υπογραμμίζει επίσης ότι η Γαλλία επιδιώκει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή.
- Γκιουλέρ: Βρισκόμαστε σε μια θετική περίοδο με την Ελλάδα - Δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με τους γείτονές μας
- Το ειρηνευτικό σχέδιο τριών φάσεων για τη Γάζα: Κατηγορηματικό «όχι» από το Ισραήλ - Θετική η Χάμας
- Στην Αλβανία την επόμενη εβδομάδα η Μελόνι - Θα επισκεφθεί τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν κέντρα για αιτούντες άσυλο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.