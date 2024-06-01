Ουκρανία: Περίπου 100 πυραύλους και drones εκτόξευσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε υποδομές της χώρας

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 100 πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, «ο εχθρός εκτόξευσε 53 πυραύλους διάφορων τύπων και 47 επιθετικά drones». Πρόσθεσε εξάλλου ότι κατέρριψε 35 πυραύλους και 46 drones.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, με αποτέλεσμα να προκαλούνται διακοπές ρεύματος, να επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση και το δίκτυο ηλεκτροδότησης να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στη διάρκεια της επίθεσης της χθεσινής νύκτας επλήγησαν θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, διευκρίνισε στο Telegram η DTEK, η διαχειρίστρια του δικτύου, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Ήταν μια ακόμη εξαιρετικά δύσκολη νύκτα για τον τομέα της ενέργειας στην Ουκρανία», πρόσθεσε η εταιρεία. «Ο εχθρός έπληξε δύο από τα θερμοηλεκτρικά μας εργοστάσια. Εξοπλισμοί υπέστησαν σοβαρές ζημιές».

Αυτή ήταν η έκτη μεγάλης κλίμακα επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις από τον Μάρτιο εναντίον θερμοηλεκτρικών εργοστασίων της DTEK, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία.

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκερμάν Γκαλουστσένκο διευκρίνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν υποδομές σε πέντε επαρχίες: το Ντονέτσκ, το Ντνιπροπετρόφσκ, το Κιρόβογκραντ, το Ιβάνο- Φρανκίφσκ και τη Ζαπορίζια.

Το υπουργείο προειδοποίησε ότι είναι πιθανόν να επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα το βράδυ.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Μόσχα προσπαθεί «να εκμεταλλευθεί» την έλλειψη «αποφασιστικότητας» των βασικών, δυτικών συμμάχων της χώρας του και επανέλαβε το αίτημά του να δοθούν στο Κίεβο περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Βασικός στόχος της Ρωσίας είναι να κανονικοποιήσει τον φόβο, να εκμεταλλευθεί την έλλειψη επαρκούς αντιαεροπορικής άμυνας και αποφασιστικότητας από τους εταίρους της Ουκρανίας», έγραψε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρόκειται για μια δοκιμασία της ανθρωπιάς και της αποφασιστικότητας του ελεύθερου κόσμου», τόνισε ο Ζελένσκι. «Είτε θα ενωθούμε απέναντι στο τεστ αυτό, είτε ο κόσμος θα βυθιστεί (...) σε ακόμη μεγαλύτερο χάος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

