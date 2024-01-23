Τεράστιο κύμα κόντεψε να «καταπιεί» το προσωπικό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε βάση που διατηρούν στις νήσους Μάρσαλ.

Το κύμα που εισέβαλε από την πόρτα, όπως φαίνεται σε βίντεο, προκάλεσε -ευτυχώς- μόνο μεγάλες υλικές ζημίες.

Σε βίντεο μέσα από τη στρατιωτική βάση φαίνονται τα μεγάλα κύματα να σπάνε πόρτες και να παρασέρνουν τραπέζια, καρέκλες αλλά και κάποια άτομα που προσπάθησαν να κρατηθούν από όπου βρήκαν για να σωθούν.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου με τουλάχιστον ένα άτομο να τραυματίζεται και τον στρατό των ΗΠΑ να απομακρύνει από τη βάση όλο το μη μάχιμο προσωπικό.

Εκτός από την στρατιωτική βάση τα κύματα σάρωσαν και δύο αεροδρόμια στην Ailinglaplap Atoll, προκαλώντας ζημιές που θα τα κρατήσουν κλειστά για αρκετές εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

