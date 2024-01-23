Ιλινόις: Αυτοκτόνησε ο ύποπτος για τον φόνο οκτώ ατόμων

Νεκρός είναι ο ένοπλος που φέρεται να δολοφόνησε οκτώ ανθρώπους στην πόλη Τζουλιέτ του Ιλινόις, μετά από ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει εναντίον του η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο Romeo Nance, 23 ετών, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα μετά την καταδίωξη κοντά στη Natalia του Τέξας. Ο ύποπτος φέρεται ότι σκότωσε οκτώ ανθρώπους σε διαφορετικές τοποθεσίες. .

Επτά από τα θύματα βρέθηκαν σε δύο κοντινά σπίτια από την αστυνομία τη Δευτέρα. Το όγδοο βρέθηκε νωρίτερα την Κυριακή.

Μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο, προειδοποιώντας ότι «θα πρέπει να θεωρείται ένοπλος και επικίνδυνος».

Σε ανακοίνωσή του, το αστυνομικό τμήμα της Τζουλιέτ είπε ότι ο Nance εντοπίστηκε κοντά στη Νατάλια περίπου στις 20:30 τοπική ώρα τη Δευτέρα και ότι σε εκείνο το σημείο «πιστεύεται ότι ο Nance αυτοκτόνησε με πιστόλι μετά από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς».

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Τζουλιέτ, Μπιλ Έβανς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 12:04 τοπική ώρα τη Δευτέρα ότι πολλοί άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς.

Αφού έφτασαν στο σημείο στο West Acres Road, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν επτά πτώματα. Πέντε βρέθηκαν σε ένα σπίτι και δύο στο άλλο, είπε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας στην κομητεία Γουίλ Νταν Τζούνγκλες. Πιστεύεται ότι ήταν όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έγιναν αμέσως σαφή, αλλά πιστεύεται ότι ο ύποπτος ότι γνώριζε τα θύματα.

Ξεχωριστά, οι αρχές δήλωσαν ότι είχαν ειδοποιηθεί για δύο ακόμα πυροβολισμούς μια ημέρα νωρίτερα σε διαφορετικές τοποθεσίες στη Τζουλιέτ.



Πηγή: skai.gr

