Σε έναν άλλον πόλεμο μακριά από το μέτωπο επιδίδονται οι σύζυγοι των Ρώσων στρατιωτών, οι οποίες ασκούν δημόσια κριτική στις ρωσικές αρχές παρά την απαγόρευση οποιασδήποτε κριτικής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις συζύγους των 300.000 εφέδρων που πολεμούν αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Η γνωριμία των γυναικών έγινε μέσω των social media και έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που ονομάζεται The Way Home. Έχουν διαφορετικές απόψεις για τον πόλεμο με κάποιες να τον στηρίζουν και κάποιες να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» του Κρεμλίνου. Αυτό που φαίνεται να τις ενώνει είναι η πεποίθηση ότι οι άνδρες τους έχουν προσφέρει την υποστήριξή τους στον πόλεμο και πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι με τις οικογένειές τους.

Ωστόσο, την άποψή τους δεν συμμερίζονται οι Αρχές.

Στη Ρωσία, η δημόσια κριτική για οτιδήποτε σχετίζεται με τον πόλεμο ενέχει κινδύνους. Οι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν πολύ προσεκτικά τις λέξεις τους. Γνωρίζουν ότι υπάρχει μια σειρά από νόμους που ισχύουν τώρα στη Ρωσία για την τιμωρία των διαφωνούντων.

«Αρχικά εμπιστευτήκαμε την κυβέρνησή μας», λέει η Antonina μία εκ των γυναικών. «Αλλά πρέπει να τους εμπιστευτούμε τώρα; Δεν εμπιστεύομαι κανέναν».

Οι Ρωσίδες που κάνουν εκστρατεία για την επιστροφή των συζύγων, των γιων ή των αδελφών τους έχουν δεχθεί επικρίσεις από διαφορετικές πλευρές.

Οι υποστηρικτές του Κρεμλίνου αποκαλούν τις γυναίκες ως «δάκτυλο της Δύσης».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Fontanka, ο Ρώσος βουλευτής Αντρέι Καρταπόλοφ, ο οποίος ηγείται της επιτροπής άμυνας της ρωσικής Δούμας, υποστήριξε ότι η έκκληση για αποστράτευση ήταν έργο των «εχθρών της Ρωσίας». Φαινόταν να λέει ότι ο ουκρανικός στρατός ή η CIA ήταν πίσω από αυτό.

Ο Καρταπόλοφ επικαλέστηκε επίσης τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Μπορείτε να φανταστείτε μια αντιπροσωπεία συζύγων να έρχεται στο Κρεμλίνο το φθινόπωρο του 1942 και να λέει στον Στάλιν: «Αφήστε αυτούς τους άνδρες που κλήθηκαν το 1941 να πάνε σπίτι τους. Πολεμούν ήδη ένα χρόνο.

Κανείς ποτέ δεν θα σκεφτόταν να το κάνει».

Η Μαρία Αντρέεβα, της οποίας ο σύζυγος και ο ξάδερφός της πολεμούν στην Ουκρανία, χαρακτηρίζει τα σχόλια του Καρταπόλοφ προσβλητικά.

«Τολμά να παρομοιάσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρει. «Τότε ο στόχος της Ρωσίας ήταν η επιβίωση. Είχαμε δεχτεί επίθεση. Υπήρχε πλήρης κινητοποίηση και στρατιωτικός νόμος. Είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει τώρα».

Η Μαρία λέει ότι δεν κάνει μόνο εκστρατεία για να φέρει πίσω τα μέλη της οικογένειάς της. Θέλει να αποτρέψει την κλήση και την αποστολή περισσότερων Ρώσων στην πρώτη γραμμή.

«Δεν θέλουμε δεύτερο κύμα επιστράτευσης», λέει. «Είμαστε κατά της χρήσης αμάχων σε μια στρατιωτική σύγκρουση. Και θέλουμε όλοι οι Ρώσοι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτό μπορεί να τους επηρεάσει επίσης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.