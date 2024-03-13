Ένοπλοι απαγάγουν άλλους 61 ανθρώπους στην Καντούνα της Νιγηρίας

Τουλάχιστον 61 άνθρωποι απήχθησαν από ενόπλους στη Νιγηρία, σε χωριό στη βόρεια πολιτεία Καντούνα, μερικά 24ωρα μετά την απαγωγή σχεδόν 300 μαθητών από μέλη συμμορίας, δήλωσαν κάτοικοι χθες Τρίτη.

Συμμορίες σπέρνουν τον τρόμο για πάνω από μια δεκαετία σε τομείς της βόρειας Νιγηρίας, όπου βάζουν στο στόχαστρο χωρικούς, εποχούμενους, μαθητές και φοιτητές, που απαγάγουν για λύτρα, ενώ διαπράττουν επίσης συχνά λεηλασίες και φόνους.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στην κοινότητα Μπούντα περί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, πυροβολώντας σποραδικά, εξήγησαν κάτοικοι.

Οι απαγωγές γίνονται συχνά σε απομακρυσμένα χωριά.

Ο Λαουάλ Αμπντουλάχι, που δεν βρισκόταν στο χωριό όταν έγινε η επιδρομή, διαπίστωσε πως η γυναίκα του είναι ανάμεσα στους κατοίκους που άρπαξαν οι κακοποιοί. «Περιμένουμε να τηλεφωνήσουν για να απαιτήσουν λύτρα, όπως συνήθως», είπε ο κ. Αμπντουλάχι τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το χωριό απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από την κοινότητα Κουρίγκα, όπου διαπράχθηκε η απαγωγή των μαθητών την περασμένη εβδομάδα.

Δεν υπήρξε απάντηση όταν το Ρόιτερς προσπάθησε να επικοινωνήσει με αξιωματικούς των δυνάμεων ασφαλείας στην πολιτεία Καντούνα για να τους ζητήσει να σχολιάσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

