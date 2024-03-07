Νιγηρία: Μαζική απαγωγή στον βορρά - Πάνω από 100 γυναίκες φέρονται ως αγνοούμενες

Πάνω από 100 γυναίκες φέρονται ως αγνοούμενες στη βορειοανατολική Νιγηρία, έπειτα από μαζική απαγωγή που αποδίδεται σε τζιχαντιστές, ανακοίνωσαν σήμερα στο AFP επίσημες πηγές, οι οποίες αναθεώρησαν προς τα πάνω προηγούμενη εκτίμησή τους που έκανε λόγο για την απαγωγή τουλάχιστον 47 γυναικών.

Οι επικεφαλής αντιτζιχαντιστικών πολιτοφυλακών κατηγορούν το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP) για την επίθεση αυτή στην πολιτεία Μπόρνο, που μαστίζεται από τη δράση τζιχαντιστών, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 40.000 ανθρώπους και έχει αναγκάσει να εγκαταλείψουν τις εστίες τους δύο εκατομμύρια άνθρωποι από το 2009.

Η επίθεση αυτή έγινε την περασμένη εβδομάδα στην αγροτική περιφέρεια Νγκάλα, αλλά ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί πολλά στοιχεία, κυρίως ο ακριβής αριθμός των προσώπων που αγνοούνται.

Ο Αλί Μπουκάρ, αξιωματούχος της τοπικής διοίκησης της Νγκάλα, δήλωσε ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας επιβεβαίωσε την εξαφάνιση 113 ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), η επίθεση διαπράχθηκε στις 29 Φεβρουαρίου και πάνω από 200 πρόσωπα που διαμένουν σε καταυλισμούς εκτοπισμένων απήχθησαν όταν πήγαν να βρουν καυσόξυλα.

Το OCHA διευκρίνισε στο AFP ότι ο αριθμός αυτός προκύπτει από υπολογισμούς τοπικών επικεφαλής και σημείωσε ότι εξακολουθεί να γίνεται επαλήθευση σε τέσσερις καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Την Τρίτη, ο επικεφαλής αντιτζιχαντιστικής πολιτοφυλακής Σέχου Μάντα δήλωσε ότι γυναίκες από καταυλισμούς εκτοπισμένων δέχθηκαν επίθεση «από αντάρτες της ISWAP» την Παρασκευή. «Ορισμένες γυναίκες κατάφεραν να ξεφύγουν», συνέχισε, προσθέτοντας ότι δεν βρέθηκαν «47 γυναίκες».

Άλλος επικεφαλής αντιτζιχαντιστικής πολιτοφυλακής, ο Ουσμάν Χάμζα, επιβεβαίωσε την ίδια μέρα τον απολογισμό αυτόν στο AFP.

Η αστυνομία δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει ακριβή αριθμό των προσώπων που απήχθησαν.

Οι απαγωγές στη Νιγηρία, συνήθως για λύτρα, αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και πλήττουν όλη τη χώρα.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 35 γυναίκες που επέστρεφαν από γάμο απήχθησαν από ενόπλους στην πολιτεία Κατσίνα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ο πρόεδρος Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου ανέβηκε στην εξουσία το 2023 δεσμευόμενος να καταπολεμήσει την έλλειψη ασφάλειας, που προκαλείται από τις οργανώσεις τζιχαντιστών, τις συμμορίες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και την έκρηξη της διακοινοτικής βίας στις πολιτείες στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο επικριτές υπογραμμίζουν ότι η βία μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

