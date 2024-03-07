Τρία μέλη του πληρώματος του εμπορικού πλοίου True Confidence σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στον Κόλπο του Άντεν, όταν το έπληξε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης - η πρώτη θανατηφόρα επίθεση των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι 6 ναυτικοί και το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος.

Οι δύο από τους νεκρούς ναυτικούς ήταν Φιλιππινέζοι και ο τρίτος Βιετναμέζος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα βίντεο από την χθεσινή δραματική επιχείρηση διάσωσης, με την συνδρομή ελικοπτέρων και σωσίβιων λέμβων, αναφέροντας ότι παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένα μέλη του πληρώματος και ότι οι ναυτικοί που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στο Τζιμπουτί.

#IndianNavy's swift response to Maritime Incident in #GulfofAden.



Barbados Flagged Bulk Carrier MV #TrueConfidence reported on fire after a drone/missile hit on #06Mar, approx 54 nm South West of Aden, resulting in critical injuries to crew, forcing them to abandon ship.… pic.twitter.com/FZQRBeGcKp — SpokespersonNavy (@indiannavy) March 7, 2024

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σάρι, σημείωσε από την πλευρά του πως το True Confidence χτυπήθηκε από «πυραύλους» αφού το πλήρωμά του αψήφησε «προειδοποιητικά μηνύματα».

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 23 άτομα, 20 ναυτικοί και τρεις ένοπλοι φρουροί. Οι 15 από αυτούς κατάγονταν από τις Φιλιππίνες, τέσσερις από το Βιετνάμ, δύο από τη Σρι Λάνκα, ένας από την Ινδία και ένας από το Νεπάλ.

Στην ανακοίνωσή τους οι ιδιοκτήτες του πλοίου και η διαχειρίστρια εταιρεία ανέφεραν ότι τα 20 μέλη του πληρώματος και οι τρεις ένοπλοι φρουροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Τζιμπουτί, από ένα ινδικό πολεμικό πλοίο.

Το True Confidence είχε αποπλεύσει από την Κίνα, με προορισμό την Τζέντα και την Άκαμπα, μεταφέροντας προϊόντα χάλυβα και φορτηγά. Ανήκει στη λιβεριανή True Confidence Shipping SA και η διαχειρίστρια εταιρεία του είναι η Third January Maritime, με έδρα τον Πειραιά. Δεν έχει σχέση με κάποια αμερικανική εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

