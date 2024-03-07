Λογαριασμός
Πήρε το χρίσμα από το ΕΛΚ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για νέα θητεία στο τιμόνι της Κομισιόν

Η φον ντερ Λάιεν υποστηρίχθηκε ευρέως από τα παρόντα μέλη με 400 ψήφους υπέρ και 89 κατά 

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χρίσθηκε σήμερα επισήμως από τη συντηρητική πολιτική οικογένειά της, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που συνεδρίασε στο Βουκουρέστι, υποψήφια για μια δεύτερη πενταετή θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η φον ντερ Λάιεν υποστηρίχθηκε ευρέως από τα παρόντα μέλη (400 ψήφοι υπέρ, 89 κατά), ανακοίνωσε από το βήμα μια εκπρόσωπος του ΕΛΚ μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κριθεί μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Μιλώντας στο συνέδριο του ΕΛΚ στο Βουκουρέστι, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κρίση στη Γάζα που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή και την άνοδο της Κίνας ως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 27μελής ΕΕ των 450 εκατομμυρίων κατοίκων.

