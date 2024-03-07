Ενισχύεται ο Ερντογάν στον δήμο της Κωνσταντινούπολης λόγω του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης

Η διχόνοια ανάμεσα στα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης ενισχύει τις ελπίδες του Ερντογάν και του κόμματός του, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), για την ανάκτηση του ελέγχου του δήμου της Κωνσταντινούπολης στις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για το πολιτικό μέλλον του Εκρέμ Ιμάμογλου, που θεωρείται εν δυνάμει ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) και ενδεχομένως μελλοντικός πρόεδρος της χώρας.

Πριν από πέντε χρόνια, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και το CHP κατάφεραν ισχυρό χτύπημα στον Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές κερδίζοντας τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης, της γενέτειρας και προπυργίου του τούρκου προέδρου, της πόλης από την οποία ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως δήμαρχος, αλλά και της Αγκυρας, έπειτα από 25ετή κυριαρχία του AKP και των ισλαμιστών προκατόχων του.

Αλλά, ο Ερντογάν, ο οποίος κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Τουρκίας για ένα τέταρτο του αιώνα, επικράτησε μίας ενωμένης αντιπολίτευσης στις εκλογές του περασμένου Μαΐου εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του, ενώ το AKP και οι σύμμαχοί του εξασφάλισαν ισχυρή πλειοψηφία στην τουρκική βουλή.

Έκτοτε, η συμμαχία που συνέβαλε στην νίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη έχει καταρρεύσει και τόσο η εθνικιστική αντιπολίτευση όσο και οι κούρδοι σύμμαχοί του ανακοίνωσαν τους δικούς τους υποψήφιους για τις δημοτικές εκλογές.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις της MAK δείχνουν ότι η αναμέτρηση θα είναι αμφίρροπη: ο Ιμάμογλου συγκεντρώνει το 41% των ψήφων και προηγείται κατά μόλις 1,5 ποσοστιαία μονάδα του υποψηφίου του AKP Μουράτ Κουρούμ. Σύμφωνα με τον δημοσκόπο Μουράτ Γεζιτσί, ο Κουρούμ προηγείται με 44,1% του Ιμάμογλου που συγκεντρώνει το 43,5%.

«Η κούρσα είναι στήθος με στήθος, στην κόψη του ξυραφιού», δηλώνει ο Οζέρ Σεντζάρ, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Metropoll, επισημαίνοντας την σημασία της Κωνσταντινούπολης για τα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας.

«Αν ο Εκρέμ Ιμάμογλου κερδίσει αυτές τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη και αυτές οι εκλογές δεν ακυρωθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο λόγω ενστάσεων, θα γίνει πρόεδρος της Τουρκίας το 2028», λέει.

Κατακερματισμένη αντιπολίτευση

Όμως, οι ελπίδες του Ιμάμογλου αμβλύνθηκαν από την απόφαση του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (DEM) και του εθνικιστικού κόμματος IYI, οι ψηφοφόροι των οποίων τον υποστήριξαν το 2019, να κατεβάσουν δικούς του υποψήφιους.

«Η ζημιά που θα κάνουν τα κόμματα IYI and DEM στον Εκρέμ Ιμάμογλου πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν», λέει ο Οζέρ Σεντζάρ.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Metropoll δείχνει ότι η υποστήριξη των κούρδων ψηφοφόρων στον Ιμάμογλου μειώθηκε στο 32% τον περασμένο μήνα από 35% τον Ιανουάριο. Η υποστήριξη των ψηφοφόρων του IYI έπεσε στο 45% από το 64%.

Η διχόνοια στους κόλπους του ίδιου του CHP, που εξέλεξε νέο ηγέτη αυτήν τον χρόνο, αυξάνει τα προβλήματα του Ιμάμογλου, καθώς πολλοί στο κόμμα είναι δυσαρεστημένοι με την επιλογή των υποψήφιων στις εκλογές.

«Το μεγαλύτερο ρίσκο για την αντιπολίτευση στην Κωνσταντινούπολη είναι ότι εμφανίζεται κατακερματισμένη περισσότερο από ποτέ», δηλώνει ο Ερτάν Ακσόι, επικεφαλής του Aksoy Research. Η έρευνά του πραγματοποιήθηκε πριν από 40 ημέρες και δείχνει τον Ιμάμογλου να προηγείται κατά 3-4 ποσοστιαίες μονάδες του αντιπάλου του του AKP.

Ο Ιμάμογλου κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ότι δυσχεραίνει την παροχή υπηρεσιών στην Κωνσταντινούπολη από το 2019. Η εκστρατεία επικεντρώνεται τώρα στην επίλυση των προβλημάτων κυκλοφορίας στην πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων και στην ανάγκη αστικού μετασχηματισμού με δεδομένους τους κινδύνους μεγάλου σεισμού στην περιοχή.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Ερντογάν φρόντισε να αναγάγει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση σε κεντρικό κορμό των ομιλιών του.

«Καμία αλλαγή δεν ήταν ικανή να θεραπεύσει την πολιτική εξάντληση του CHP. Οποιοι πηγαίνουν κι' έρχονται απλώς κάνουν χειρότερη την κατάσταση», είπε σε ομιλία του αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

