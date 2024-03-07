Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του Νίγηρα, του Μαλί και της Μπουρκίνα Φάσο – τρεις χώρες που κυβερνώνται από στρατιωτικά καθεστώτα και έχουν σχηματίσει τη «Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ» – ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη στη Νιαμέι τη συγκρότηση «κοινής δύναμης» για την καταπολέμηση τζιχαντιστών που εξαπολύουν επιθέσεις στα εδάφη τους.

Αυτή η «κοινή δύναμη της Συμμαχίας Κρατών του Σαχέλ θα είναι επιχειρησιακά έτοιμη το συντομότερο δυνατόν για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια στην περιοχή μας», αναφέρει ο στρατηγός Μούσα Σαλάου Μπαρμού, εκ των ηγετών του πραξικοπήματος στον Νίγηρα, σε δελτίο Τύπου για τη συνάντηση με τους ομολόγους του από το Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι χάρη στις συνδυασμένες προσπάθειες των τριών χωρών θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την κοινή ασφάλεια», διαβεβαίωσε ο στρατηγός Μπαρμού. Τόνισε πως θα εκπονηθεί από κοινού επιχειρησιακό σχέδιο για την επίτευξη των στόχων που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια στην τεράστια επικράτεια των τριών κρατών.

Στον Νίγηρα, στην Μπουρκίνα Φάσο και στο Μαλί – τρεις χώρες όπου τζιχαντιστές έχουν εξαπολύσει πολύνεκρες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια – οι πολιτικές κυβερνήσεις ανατράπηκαν με στρατιωτικά πραξικοπήματα από το 2020.

Τα τρία κράτη, πρώην γαλλικές αποικίες, γύρισαν την πλάτη στο Παρίσι και στράφηκαν στη Μόσχα, προτού σχηματίσουν τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ, που φιλοδοξούν να εξελιχθεί σε συνομοσπονδία.

Στα τέλη Ιανουαρίου ανακοίνωσαν πως θα εγκαταλείψουν την Οικονομική Κοινότητα Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS/CEDEAO), χωρίς να περιμένουν να συμπληρωθεί η προθεσμία ενός έτους για τη διαδικασία αυτή, όπως προβλέπουν τα καταστατικά της κείμενα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

