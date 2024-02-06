Νιγηρία: 12 παραστρατιωτικοί νεκροί σε μάχες

Δώδεκα μέλη αντιτζιχαντιστικής πολιτοφυλακής σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με μέλη συμμορίας στη βορειοδυτική Νιγηρία, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές προσκείμενες στους παραστρατιωτικούς.

Τη βορειοδυτική και την κεντρική Νιγηρία λυμαίνονται για πάνω από μια δεκαετία συμμορίες κακοποιών, στις οποίες γενικά οι αρχές αναφέρονται με τον όρο bandits —«κακοποιά στοιχεία» ή «ληστοσυμμορίτες»— και οι οποίες διαπράττουν φονικές επιδρομές και λεηλασίες σε χωριά, απαγωγές για λύτρα κ.ο.κ.

Αν και βασικό κίνητρό τους είναι το χρήμα, οι αρχές και αναλυτές ανησυχούν επειδή αυξάνονται οι σχέσεις τους με τζιχαντιστικές οργανώσεις που πολεμούν εναντίον του κράτους τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Μέλη τοπικών παραστρατιωτικών οργανώσεων, που έχουν σχηματιστεί για να αντιμετωπιστούν οι τζιχαντιστές, είπαν πως σκότωσαν την Κυριακή δεκάδες κακοποιούς σε μάχες στην πολιτεία Σοκότο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό με ανεξάρτητο τρόπο.

«Σκοτώσαμε πάνω από πενήντα κακοποιούς, όμως δυστυχώς χάσαμε δώδεκα άνδρες», είπε μέλος παραστρατιωτικής ομάδας που ενεπλάκη στις μάχες.

«Χάσαμε δώδεκα συμμαχητές μας σε μάχες με κακοποιά στοιχεία έξω από χωριό (...) κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα», δήλωσε ο Μπαμπακούρα Κολό, επικεφαλής αντιτζιχαντιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης η οποία δρα στο βορειοανατολικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Η συγκεκριμένη παραστρατιωτική οργάνωση, που σχηματίστηκε το 2013, οργανώνεται κι εκπαιδεύεται από τις ένοπλες δυνάμεις και μάχεται τζιχαντιστικές παρατάξεις στο πλευρό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

