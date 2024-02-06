Ουκρανία: Αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών αποπέμφθηκε εξαιτίας παρακολούθησης δημοσιογράφων

Κορυφαίος αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας (SBU) αποπέμφθηκε εξαιτίας του σκανδάλου με τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων το οποίο αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο, δήλωσε χθες Δευτέρα καλά πληροφορημένη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Τον προηγούμενο μήνα, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διενέργεια έρευνας για «παράνομη υποκλοπή και βιντεοσκόπηση» δημοσιογράφων του ερευνητικού ιστότοπου Bihus Info, γνωστού στην Ουκρανία για αποκαλύψεις σκανδάλων διαφθοράς.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει την αντίδραση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» οποιαδήποτε μορφή πίεσης σε δημοσιογράφους.

Στέλεχος της SBU, που μίλησε στο AFP υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε πως «ο Ρομάν Σεμεντσένκο αποπέμφθηκε εξαιτίας της παρακολούθησης συντακτών του Bihus Info». Η απόφαση ελήφθη από τον επικεφαλής της SBU και επικυρώθηκε από τον πρόεδρο Ζελένσκι, διευκρίνισε.

Η διεύθυνση του Bihus Info παραδέχθηκε τον Ιανουάριο ότι ορισμένοι εικονολήπτες του είχαν κάνει χρήση «παράνομων ουσιών» σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο και ηχογραφημένων συνομιλιών στο YouTube. Καταδίκασε ωστόσο την «επαίσχυντη ειδική επιχείρηση» της SBU που διέθεσε περίπου 30 υπαλλήλους για την επί μήνες παρακολούθηση μελών του, σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.