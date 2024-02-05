Το ουγγρικό κοινοβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα έπειτα από αίτημα των βουλευτών της αντιπολίτευσης για να εγγραφεί η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στην ημερήσια διάταξη, αλλά το κυβερνών κόμμα μποϊκόταρε τη συνεδρίαση.

Σε ένα σχεδόν άδειο ημικύκλιο, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Βουδαπέστη Ντέιβιντ Πρέσμαν, πήρε τη θέση του στον εξώστη της αίθουσας, δίπλα σε 14 άλλους εκπροσώπους των μελών του ΝΑΤΟ -- στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για να ασκηθεί πίεση στην Ουγγαρία, η οποία είναι η τελευταία που δεν έχει δώσει την έγκρισή της.

Μετά το πράσινο φως της Τουρκίας τον Ιανουάριο, η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα που δεν έχει εγκρίνει την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στην Βορειοατλαντική συμμαχία.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διαφοροποιείται από άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, υποστήριξε καταρχήν τη σουηδική υποψηφιότητα αλλά εδώ και μήνες κωλυσιεργεί.

"Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε να ενεργήσει 'με την πρώτη ευκαιρία'. Η συνεδρίαση της Δευτέρας του προσφέρει μία", έγραψε η αμερικανική πρεσβεία σε δελτίο Τύπου την Παρασκευή.

Όμως οι βουλευτές του κόμματος Fidesz, που έχει ευρεία πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, δεν πήγαν στη συνεδρίαση, αφήνοντας μόνους τους 51 βουλευτές της αντιπολίτευσης -- από τις 199 συνολικά έδρες. Λόγω έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση διακόπηκε.

Ο Όρμπαν περιμένει πρώτα την επίσκεψη του Σουηδού ομολόγου του τον οποίο κάλεσε στην Ουγγαρία για την αποκατάσταση της "εμπιστοσύνης", έπειτα από χρόνια "καταφρόνησης" της ουγγρικής κυβέρνησης, που κατηγορείται για αυταρχική παρέκκλιση.

Ο Ουλφ Κρίστερσον αποδέχτηκε την πρόσκληση, απορρίπτοντας παράλληλα την ιδέα των "διαπραγματεύσεων" και των "απαιτήσεων" σε σχέση με την υποψηφιότητα στο ΝΑΤΟ.

"Αν αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τους Σουηδούς, ο πρωθυπουργός τους θα έρθει αναμφίβολα στη Βουδαπέστη", έγραψε το Fidesz σε δήλωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα, σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ, ότι θα ήταν "δίκαιο" ο Κρίστερσον να επισκεφθεί την Ουγγαρία πριν από την επικύρωση, όπως είχε μεταβεί στην Τουρκία.

Ο Βίκτορ Όρμπαν παρατείνει την προθεσμία "από προσωπική ματαιοδοξία", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η βουλευτής Άγκνες Βαντάι, μέλος του Δημοκρατικού Συνασπισμού, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

"Θέλει να γίνεται πρωτοσέλιδο στον διεθνή Τύπο, ενώ τείνει το χέρι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν υπονομεύοντας την ενότητα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ", με κίνδυνο να θέσει σε κίνδυνο την "εθνική ασφάλεια της Ουγγαρίας", τονίζει.

Το κοινοβούλιο συνεδριάζει ξανά από τις 26 Φεβρουαρίου και η επικύρωση μπορεί να γίνει γρήγορα μόλις ο πρωθυπουργός δώσει την έγκρισή του.

Η Σουηδία ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ τον Μάιο του 2022, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ταυτόχρονα με τη Φινλανδία, η οποία έγινε το 31ο μέλος του διεθνούς οργανισμού τον περασμένο Απρίλιο. Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι δύο γειτονικές χώρες εγκατέλειψαν το καθεστώς ουδετερότητας που εφάρμοζαν επί δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

