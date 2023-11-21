Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για «εγκλήματα πολέμου» και για «γενοκτονία» στη Γάζα σε ομιλία του ανοίγοντας τις εργασίες της έκτακτης διαδικτυακής συνόδου της ομάδας των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), που συνεκλήθη με αντικείμενο την κατάσταση στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή.

«Η συλλογική τιμωρία Παλαιστινίων αμάχων μέσω της παράνομης χρήσης βίας από το Ισραήλ αποτελεί έγκλημα πολέμου», τόνισε ο Ραμαφόζα. «Η εσκεμμένη άρνηση παροχής φαρμάκων, καυσίμων, τροφίμων και νερού στους κατοίκους της Γάζας ισοδυναμεί με γενοκτονία», πρόσθεσε.

«Προτρέπουμε τη διεθνή κοινότητα να συμφωνήσει σε επείγουσες και συγκεκριμένες ενέργειες για να τερματιστεί η συμφορά στη Γάζα και να ανοίξει ο δρόμος για μια δίκαιη και ειρηνική επίλυση αυτής της σύγκρουσης», τόνισε, παραθέτοντας έναν κατάλογο αυτών των προτεινόμενων ενεργειών.

Εκτός από μια «άμεση και πλήρη» κατάπαυση του πυρός, ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος ζήτησε την ανάπτυξη μιας ταχείας δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, «με την εντολή να εποπτεύσει την παύση των εχθροπραξιών και την προστασία των αμάχων».

Η Πρετόρια ανακοίνωσε χθες αυτή την έκτακτη σύνοδο αυτής της ομάδας χωρών, στην οποία θα μιλήσει μεταξύ άλλων και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ηγέτες των έξι νέων χωρών μελών των BRICS (Σαουδική Αραβία, Αργεντινή, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), που πρόκειται να ενταχθούν στην ομάδα τον Ιανουάριο, αναμένεται να μιλήσουν σε αυτή τη σύνοδο, ανέφερε χθες η Πρετόρια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο, μετά την οποία οι ηγέτες «αναμένεται να υιοθετήσουν ένα κοινό ανακοινωθέν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στη Γάζα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νότιας Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.