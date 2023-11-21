Η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία με ένα ακόμη πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 1,3 δισεκατομμυρίου ευρώ το οποίο θα περιλαμβάνει ένα επιπλέον αντιαεροπορικό σύστημα IRIS-T, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη στο Κίεβο ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Μέχρι τώρα , το Βερολίνο έχει υποσχεθεί να προμηθεύσει το Κίεβο με οκτώ αντιαεροπορικά συστήματα IRIS-T, τα τρία εκ των οποίων έχουν αποσταλεί. Η Ουκρανία τα χρησιμοποιεί κυρίως ενάντια στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Το πακέτο στήριξης θα περιλαμβάνει επίσης 20.000 βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών όπως και αντιαρματικές νάρκες, δήλωσε ο Πιστόριους στους δημοσιογράφους, έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομόλογο του Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα σας βοηθήσει στον αγώνα σας ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας» είπε. «Αυτό υπογραμμίζει ότι είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας ουσιαστικά και αξιόπιστα».

Τα βλήματα πυροβολικού έρχονται να προστεθούν στα 140.000 βλήματα των 155 χιλιοστών που η Γερμανία έχει δεσμευτεί να παραδώσει το επόμενο έτος, σημείωσε ο Πιστόριους.

Το «κώδωνα του κινδύνου» για πιθανή αύξηση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών και άλλων πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία στη διάρκεια του χειμώνα έκρουσε την περασμένη εβδομάδα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για την πιθανότητα ο εχθρός να αυξήσει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή με πυραύλους στις υποδομές μας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό διάγγελμά του. «Όλη η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα (…) σε όσα μπορεί να κάνει η Ουκρανία για να βοηθήσει τον λαό μας να περάσει τον χειμώνα», ανέφερε.

