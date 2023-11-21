ΗΠΑ: Ακόμα και σήμερα η επίσημη ανακοίνωση του Κατάρ για συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιβεβαιώνουν αμερικανικές πηγές ότι ακόμα και σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Κατάρ για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και για την απελευθέρωση ομήρων.

Ειδικότερα, πηγές στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι είναι «ολοένα και πιο αισιόδοξες» για μια σημαντική ανακοίνωση, σύμφωνα με το CNN καθώς ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν - ρωτήθηκε χθες εάν οι δύο πλευρές είναι κοντά σε μια συμφωνία και απάντησε «το πιστεύω».

Στις λεπτομέρειες της συμφωνίας περιλαμβάνονται μια πολυήμερη παύση των μαχών, την απελευθέρωση 50 Ισραηλινών ομήρων και μια υπόσχεση από το Ισραήλ για την απελευθέρωση Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών από τις φυλακές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.