Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες ως επί το πλείστον οικογένειες θυμάτων και ομήρων της Γάζας έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ιερουσαλήμ ύστερα από πέντε ημέρες πορείας με τα πόδια από το Τελ Αβίβ.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την αστυνομία για το πόσοι άνθρωποι έκαναν πορεία προς την Ιερουσαλήμ, ωστόσο οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας δήλωσαν ότι δεκάδες χιλιάδες περπατούσαν προς την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τους times of Israel οπου επικαλούνται τις ειδήσεις του Channel 12 ανέφεραν ότι υπήρχαν περίπου 30.000 διαδηλωτές.

Εκτιμάται ότι στην πορεία έλαβαν μέρος 30.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και όσων μπήκαν στην πορεία από τον κεντρικό δρόμο που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, πιέζοντας την κυβέρνηση του Ισραήλ “για να κάνει ότι μπορεί, προκειμένου οι όμηροι να επιστρέψουν στις εστίες τους”, δήλωσε ο 25χρονος Νόαμ Αλόν που κρατούσε μία φωτογραφία της φίλης του που έχει απαχθεί.

“Αναμένουμε από αυτούς ότι θα μας συναντήσουν. Περιμένουμε ότι θα μας πουν πως θα το κάνουν”, είπε ο ίδιος αναφερόμενος στις κινήσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων. “Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο. Έτσι, απαιτούμε από αυτούς να το κάνουν τώρα, με οποιοδήποτε τίμημα για την επιστροφή των ομήρων”.

Μία μητέρα ομήρου δήλωσε στους δημοσιογράφους, έξω από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Αν χρειαστεί να βαδίσουμε ως τη Γάζα, θα το κάνουμε».

Καθώς οι διαδηλωτές έμπαιναν στην πρωτεύουσα, οι κάτοικοι τους υποδέχτηκαν κρατώντας κίτρινα μπαλόνια τα οποία έγραφαν μηνύματα για την επιστροφή των ομήρων.

Οι οικογένειες όταν επιστρέψουν στο Τελ Αβίβ αναμένεται να συναντηθούν με τον υπουργό Benny Gantz και τον παρατηρητή του υπουργικού συμβουλίου Gadi Eisenkot.

