Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει, εν τέλει, να αναλάβει την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Οχθης μετά τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, γράφει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στην Washington Post.

«Καθώς αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, η Γάζα και η Δυτική Οχθη θα πρέπει να επανενωθούν υπό μία κοινή κυβερνητική δομή και τελικά υπό μία ανασυγκροτημένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ όλοι εργαζόμαστε προς την λύση των δύο κρατών», γράφει.

«Δεν πρέπει να υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων από την Γάζα, ούτε νέα κατοχή, ούτε πολιορκία ή αποκλεισμός, ούτε εδαφική μείωση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντά με το άρθρο του στο ερώτημα ποιο η Ουάσινγκτον θέλει να είναι το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, καθώς και στις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει «συνολική στρατιωτική ευθύνη» στην Γάζα «για το ορατό μέλλον».

Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εκδώσουν απαγορεύσεις εισόδου κατά των «εξτρεμιστών» που επιτίθενται κατά πολιτών στην Δυτική Οχθη, αναφερόμενος στην βία που ασκούν οι ισραηλινοί έποικοι κατά των Παλαιστινίων που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, βία που έχει εκτοξευθεί μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ.

«Εχω δηλώσει με έμφαση στην ισραηλινή ηγεσία ότι η εξτρεμιστική βία κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη πρέπει να σταματήσει και εκείνοι που διαπράττουν τις βιαιότητες πρέπει να λογοδοτήσουν», γράφει ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

