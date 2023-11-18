DW: Kanaan... το εστιατόριο της ειρήνης - Ιδιοκτήτες ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος

Πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή; Αν οι πολιτικοί δεν έχουν την απάντηση, θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε δύο ανθρώπους που ζουν ως μετανάστες στο Βερολίνο. Ο ένας είναι Ισραηλινός και ο άλλος Παλαιστίνιος...

Τι κοινό έχουν; Το εστιατόρια Kanaan, ή το εστιατόριο της ειρήνης, όπως το αποκαλούν στη Γερμανία, ιδιοκτήτες του οποίου είναι δύο εκπρπόσωποι των εχθρικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Καθώς η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση συνεχίζεται, το εστιατόριο θέλει να αποτελέσει πηγή ελπίδας, δείχνοντας πόσα κοινά μοιράζονται οι δύο λαοί.

Δείτε το βίντεο της DW:

